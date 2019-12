Un solo tweet pro-Hitler? I tanti deliri del prof di Siena sui social | da anni pubblicava

I tweet di Trump fanno paura al mercato. solo se parlano di dazi : La Federal Reserve, e in particolare il suo presidente James Powell, sono più volte finiti nel mirino dell’inquilino della Casa Bianca, eppure il mercato pare non aver preso troppo sul serio gli attacchi lanciati all’indipendenza stessa della Banca centrale Usa. Lo spiega uno studio di Goldman Sachs

Ancora migranti morti in mare - dai politici solo tweet e nessuna soluzione : L'altro ieri almeno una ventina di persone sono morte in mare davanti alle coste di Lampedusa tentando di approdare in Europa. Due giorni dopo, rimane il senso di vuoto morale della politica. Quando accadono cose del genere, la politica dovrebbe mostrarsi responsabile, dire parole (e far seguire fatti) che lascino intravedere non dico una soluzione, ma almeno una luce in fondo al tunnel, perché davanti abbiamo una mattanza che negli ultimi sei ...