Un Posto al Sole | anticipazioni | Aldo cerca di corrompere Diego

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Luca Capuano Numerosi colpi di scena attendono gli spettatori di Unal. Mancano ormai pochi giorni all’udienza in tribunale che vede coinvolto(Francesco Vitiello). Il ragazzo è pieno di dubbi.(Luca Capuano), infatti, gli ha offerto una cifra molto alta di denaro perché si dichiari colpevole dell’incidente. L’uomo sa che a tentare di ucciderlo è stato suo figlio Jacopo (Matteo Santorum), arrabbiato con lui per la sua relazione extraconiugale con Beatrice (Marina Crialesi). Per non rovinare la vita al figlio, spinge dunquea patteggiare. Con i soldi diil primogenito di casa Giordano potrebbe cominciare una nuova vita lontano dall’Italia, se invece non li accettasse, avrebbe comunque grosse difficoltà a dimostrare la sua innocenza. Le prove contro di lui sono, infatti, schiaccianti. Di seguito ledegli episodi in onda da lunedì ...

