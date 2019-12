Un Forum per ripensare cosa mettere ogni giorno nel piatto

Dua Lipa a Milano nel 2020 - unico concerto in Italia al Mediolanum Forum : biglietti in prevendita per Future Nostalgia Tour : Dua Lipa a Milano nel 2020, in concerto al Mediolanum Forum di Assago. Per la cantante si tratta dell'unico live in Italia in programma per il prossimo anno. La data è quella del 20 aprile: presenterà dal vivo i brani contenuti nel nuovo album di inediti dal titolo Future Nostalgia in uscita il prossimo anno. Il Future Nostalgia Tour porterà Dua Lipa in concerto nelle arene di tutto il mondo. Il lungo giro live partirà da Madrid il 26 ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : prima sconfitta casalinga per l’Olimpia Milano. L’Efes sbanca il Forum : Si ferma l’imbattibilità casalinga dell’Olimpia Milano in Eurolega. La squadra di Ettore Messina esce sconfitta dal Forum nello scontro al vertice con l’Anadolu Efes. I turchi si impongono 81-76 al termine di una partita combattuta e che comunque lascia buoni segnali ad una Milano che ha giocato alla pari contro una delle migliori squadre d’Europa. Efes trascinata sicuramente da un Shane Larkin da 17 punti e dalla doppia ...

LIVE Olimpia Milano-Maccabi - Eurolega basket 2019-2020 in DIRETTA : tutto pronto al Forum per lo scontro al vertice : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.34: In totale le due squadre si sono affrontate 33 volte ed il bilancio è favorevole al Maccabi, che è avanti 18-15. A Milano il vantaggio è di 10-5 per l’Olimpia. 20.29: Ettore Messina ha presentato così la sfida: “Il Maccabi è una squadra in grande condizione, che gioca con una notevole dose di fisicità, difficile da contrastare, e ovviamente dispone anche di un grande potenziale ...

LIVE Olimpia Milano-Maccabi - Eurolega basket 2019-2020 in DIRETTA : sfida durissima per la squadra di Messina. Al Forum sarà scontro al vertice : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.19: sfida durissima per la squadra di Ettore Messina, che ospita un Maccabi in grande forma. Gli israeliani sono infatti reduci da sei vittorie consecutive e hanno lo stesso identico record di Milano (6-2). 20.15: Cominciamo la DIRETTA di Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv. La presentazione di Milano-Maccabi – L’incasso della partita interamente devoluto alla Protezione ...

Forum - Paolo Ciavarro : “Barbara Palombelli? “Ecco cos’è per me” : Paolo Ciavarro di Forum su Barbara Palombelli e Maria De Filippi: “Sono le mie mamme televisive” In una interessante intervista rilasciata al settimanale Spy, Paolo Ciavarro ha parlato di Barbara Palombelli e di Maria De Filippi. Il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, che stupisce senza dubbio per la sua bellezza, eleganza e garbo, ha dichiarato che la conduttrice di Forum e la padrona di casa di Amici sono entrambe le sue ...

Impianto per rifiuti liquidi a Nereto - il Forum H2O appoggia la lotta per lo stop al progetto : Teramo - Il Forum H2O esprime il suo appoggio al neonato comitato "UNITI PER UN FUTURO PULITO E VIVIBILE" che in Val Vibrata sta combattendo contro il progetto per la costruzione di un Impianto di trattamento di rifiuti liquidi a Nereto in cui dovrebbero convergere ben 36.000 mc/anno di reflui industriali per decine di codici CER, progetto presentato dalla Wash Italia Spa. La vallata del Fiume Vibrata già ora sconta una pressione ...

LIVE Olimpia Milano-Pistoia - Serie A basket in DIRETTA : 83-63 - tutto facile al Forum per la squadra di Messina : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito. Nedovic è il miglior marcatore della partita con 19 punti. In doppia cifra chiudono anche Mack (12), Brooks (10) e White (10). A Pistoia non bastano i 12 di Aristide Landi. FINISCE QUI LA PARTITA! Vittoria agevole dell’Olimpia Milano che ha dominato al Forum Non arriva il canestro del giovane Gravaghi. 83-63 Pistoia arriva sul ...

Tris di concerti per Marco Mengoni al Forum di Assago : “Va di moda diffondere l’odio - noi diffondiamo l’amore” : Marco Mengoni al Forum di Assago per tre sold out consecutivi è quel che Milano ha vissuto da venerdì 8 a domenica 10 novembre. Tre gli appuntamenti autunnali del tour di Marco Mengoni a Milano, 7 quelli in totale per questo tour - se si considera la prima parte che ha tenuto in primavera. Dopo 5 speciali anteprime in Europa, i concerti nei palasport e la parentesi estiva di Fuori Atlantico_Attraversa La Bellezza, Mengoni torna nei ...

Cile - presidente Piñera cancella conferenza sul clima Cop25 e Forum cooperazione economica Asia-Pacifico a causa delle manifestazioni : Mentre in Cile continuano le proteste antigovernative e decine di migliaia di persone tornano a scendere in strada, il presidente Sebastian Piñera ha annunciato il Forum di cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec) e la conferenza mondiale sul clima Cop25 non si terranno più nel Paese latinoamericano. “È con profondo sentimento di dolore, perché è doloroso per il Cile, che il nostro governo ha deciso di non organizzare il summit Apec, né ...

Forum Automotive - Sgalla : Codice superato - va riscritto interamente : In Italia manca una visione globale sul tema della sicurezza stradale, ci si muove solo sulla base di fasi emergenziali e della ricerca di consenso. Lattuale Codice della strada, datato addirittura 1992, è superato dallevoluzione della mobilità. Non basta riformarlo, ma serve una legge delega che consenta di arrivare a un nuovo Codice tarato sulle nuove forme di mobilità e microbilità. Lallarme è stato lanciato oggi a Milano da Roberto Sgalla, ...

Trasporto pubblico al collasso - mercoledì Forum al Mattino con Umberto De Gregorio e Valeria Ciarambino : ecco la mail per le domande dei lettori : Nel giorno dell'ennesimo collasso del Trasporto pubblico in Campania, con pendolari e turisti costretti ancora una volta a camminare sui binari per raggiungere la stazione...

Basket - Eurolega 2019-2020 : super sfida al Forum! L’Olimpia Milano attende il Fenerbahce : E’ un’Olimpia Milano finora a due facce: bella in Europa e brutta in campionato. Alle vittorie con Zalgiris e Panathinaikos si sono unite anche le sconfitte in campionato con Brindisi e Cremona. La sensazione è quella che la testa della squadra di Ettore Messina sia più focalizzata attualmente sull’Eurolega, che domani sera presenta all’Armani Exchange una sfida dal grandissimo fascino. Al Forum arriva infatti il Fenerbache, una ...

Biglietti in prevendita per il 3° concerto di Renato Zero al Mediolanum Forum di Assago il 14 dicembre : Sono in prevendita i Biglietti per il 3° concerto di Renato Zero al Mediolanum Forum di Assago. La data attendeva ancora di essere annunciata ma finalmente è arrivato l'annuncio ufficiale di un nuovo live da tenersi presso il palasport alle porte di Milano. I tagliandi di ingresso sono in prevendita dal 16 ottobre sulla piattaforma Vivaticket, unica ufficiale per l'acquisto dei Biglietti del concerto, mentre gli iscritti a Fonopoli potranno ...