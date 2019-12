Umbria | scoppia il caso nella giunta leghista | il nuovo assessore veneto era stato

open.online

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Luca Coletto nasce nel maggio 1961 a Verona, consigliere provinciale della sua città natale poialle Politiche Sanitarie della Regioneper otto anni. Recentemente, ilha ricevuto lo stesso incarico (più delega alle Politiche di parità di genere) innuovadi Donatella Tesei. L’uomo eracondannato quando era consigliere provinciale a Verona per «propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico», dopo aver diffuso volantini nel 2001 volti a sgomberare un campo rom, che riportavano frasi del tipo «Firma anche tu per cacciare i sinti». «Avere inuna persona che ha subito una condanna è grave, ma una condannata per razzismo è inaccettabile», ha affermato Tommaso Bori, capogruppo Pd in Assemblea legislativa dell’durante la prima riunione d’Aula. «L’respinge le ...