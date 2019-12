Ultimo messaggio Medjugorje del 2 dicembre 2019 alla veggente Mirjana

«Mamma sto morendo - non respiro. Vi amo tanto» L’Ultimo messaggio dal Tir : Potrebbe essere stato inviato dal tir dove sono stati rinvenuti 39 cadaveri, in Inghilterra, il messaggio di una ragazza vietnamita alla famiglia. Aveva iniziato il viaggio dal suo Paese alla Gran Bretagna il 3 ottobre, ma dal 23 è scomparsa

L'Ultimo messaggio di Nadia Toffa : Non importa quanto - ma come vivi : «Ciao Giorgio, senti mi è venuta un'idea, hai tempo oggi di passare qui, a casa mia, con la telecamera tutta l'attrezzatura microfoni e cose varie? A casa mia, se ti va, se ce la fai, se mi dai conferma, c'è anche Max, così... sorpresa! Ti dico tutto quando sei qua però mi serve la camera anche capito? Camera, microfono robe varie... ti aspetto cioè aspetto tua conferma ecco... baci ciao bello». È un messaggio vocale di Whatsapp, registrato nel ...

Federico - morto per una dose di eroina. L’Ultimo messaggio alla mamma : “Stai tranquilla” : "L'eroina non l'aveva mai provata, ma sono certa che si poteva salvare". A parlare distrutta dal dolore è Chiara Zecchin, la mamma di Federico Bertollo, il 23enne di Cittadella morto lo scorso 19 agosto dopo un malore accusato per overdose di eroina, che gli era stata iniettata dal suo pusher, Ivano Scogliacchi, che è stato arrestato. Nel corso di una intervista rilasciata al Corriere della Sera, la donna ha riferito dell'ultimo messaggio ...

Never give up l'Ultimo messaggio di Nadia Toffa a Paolo Calabresi : Nell'ultimo sms inviato da Nadia Toffa a Paolo Calabresi c'è tutta la forza della iena che non ha mai mollato. L'attore l'ha voluta ricordare con quelle poche parole scritte quando già il tumore stava avendo la meglio. La morte prematura di Nadia Toffa ad appena 40 anni fa ancora rumore. Sono tanti i ricordi e le parole delle persone che, direttamente o indirettamente, l'hanno conosciuta e amata e che ora vogliono dare la loro ...