Ultime dai campi – Gli aggiornamenti sugli infortuni di Gervinho e Paquetá

Ultime dai campi – Gli aggiornamenti sugli infortunati e le formazioni in vista della 14ª giornata di Serie A : Ultime dai campi – Le notizie che arrivano dai campi di allenamento della Serie A. Infortuni, partitelle e indicazioni tattiche in vista della prossima giornata di campionato. Brescia-Atalanta – Dopo giorni di bufere mediatiche con Balotelli protagonista, pare essere tornata un po’di calma in casa Brescia in vista del derby con l’Atalanta. Tranne Dessena, tutti a disposizione di mister Grosso, che potrebbe anche ...

Ultime dai campi – Come stanno Belotti e Quagliarella : possibili sorprese nella formazione del Milan : Ultime dai campi – Le notizie che arrivano dai campi di allenamento della Serie A. Infortuni, partitelle e indicazioni tattiche in vista della prossima giornata di campionato. UDINESE – Doppia seduta di allenamento per l’Udinese di mister Gotti che prepara il match di domenica in casa della Lazio. Al mattino palestra e test atletici. Al pomeriggio seduta tecnico-tattica con esercitazioni sul possesso palla e ...

Serie A - Ultime dai campi : Ribery ha la febbre - falso allarme Immobile - buone notizie per Sarri : NAPOLI – Mattinata di lavoro per il Napoli che prepara l’anticipo di sabato, alle 18, in casa del Milan. Per gli azzurri di Ancelotti prima parte di sessione dedicata al riscaldamento a secco con l’ausilio di ostacoli bassi. Successivamente torello e lavoro tattico. Chiusura con partitina a campo ridotto. Allan ha svolto gran parte della seduta in gruppo. Lavoro differenziato per Ghoulam. Milik prosegue la sua tabella ...

Le Ultime dai campi – La situazione in casa Lazio - Sampdoria e Genoa : Dopo la pausa per le Nazionali il campionato di Serie A si appresta a tornare in campo, nelle ultime ore importanti aggiornamenti sui club del massimo torneo italiano in vista della prossima giornata. Lazio – Il club biancoceleste si prepara per la sfida contro il Sassuolo. Si sono rivisti in campo Luis Alberto e Radu, fermati entrambi da problemi muscolari mentre resta in dubbio la disponibilita’ di Marusic, out sempre per un ...

Ultime dai campi – Infortuni per Mertens e Lapadula - i risultati dei test amichevoli : Ultime dai campi – Le notizie che arrivano dai campi di allenamento della Serie A. Infortuni, partitelle e indicazioni tattiche in vista della prossima giornata di campionato. NAPOLI – Problemi in Nazionale per Mertens. Il belga è stato costretto ad abbandonare il campo durante la gara, poi vinta 1-4, contro la Russia. Un problema in più per Ancelotti che dovrà valutarne le condizioni al rientro dalla sosta. LECCE – Lecce ...

Ultime dai campi – Gli aggiornamenti sugli infortuni di Manolas e Radu - Genoa sconfitto in amichevole : Ultime dai campi – Le notizie che arrivano dai campi di allenamento della Serie A. infortuni, partitelle e indicazioni tattiche in vista della prossima giornata di campionato. NAPOLI – Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico di Castel Volturno. Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per le nazionali. Il campionato riprenderà sabato 23 novembre con Milan-Napoli, 13ª Giornata di Serie A, in programma a San ...

Ultime dai campi – Test amichevoli per Cagliari - Brescia e Inter : infortunio per Balotelli : Ultime dai campi – Le notizie che arrivano dai campi di allenamento della Serie A. Infortuni, partitelle e indicazioni tattiche in vista della prossima giornata di campionato. JUVENTUS – Dopo tre giorni di riposo, la Juventus è tornata ad allenarsi con i pochi giocatori rimasti a Torino durante la sosta. Seguiti programmi personalizzati allo Juventus Training Center della Continassa. Alla ripresa erano tutti presenti tranne ...

Le Ultime dai campi – Buone notizie per il Torino - brutte per Sampdoria e Lecce : Il campionato di Serie A è fermo per lasciare spazio alle Nazionali, le squadre nel frattempo continuano ad allenarsi per prepararsi alla prossima giornata, il torneo entra sempre più nel vivo e sono in arrivo nuove importanti indicazioni. Nel frattempo ecco tutte le ultime notizie che riguardano le squadre di Serie A. Torino – Buone notizie in casa Torino, Zaza e Parigini hanno svolto oggi al ‘Filadelfia’ l’intera ...

Serie A - Ultime dai campi – Gli aggiornamenti sulle condizioni degli infortunati : come stanno Mkhitaryan e Zaza : Le ultime dai campi di Serie A. Tanti allenatori devono fare a meno dei Nazionali. Alcuni calciatori lavorano in questa sosta per smaltire gli infortuni. TORINO – Ripresa degli allenamenti per il Torino al “Filadelfia”, con una sessione tecnica che poi si è conclusa con del lavoro aerobico, senza i 9 convocati per le rispettive nazionali. Simone Zaza ha svolto una sessione differenziata dopo il trauma distorsivo alla ...

Ultime dai campi - le novità di formazione : diversi infortunati - gli aggiornamenti : Sassuolo-Bologna – De Zerbi pensa ad una novità per reparto. Sempre indisponibili Chiriches, Ferrari, Mazzitelli, Pegolo e Rogerio per infortunio, Obiang per squalifica e Traoré chiamato dalla nazionale della Costa d’Avorio, nell’undici iniziale dovrebbero trovare posto Peluso in difesa, Magnanelli a centrocampo e Caputo in attacco. Ballottaggio tra Defrel e Boga. Il tecnico spera di avere Marlon, solo domani il responso. ...

Ultime dai campi - le novità sugli infortunati : niente operazione per Karamoh : Le squadre di Serie A si preparano alla dodicesima giornata, l’ultima prima della sosta. Tante le notizie che arrivano dai campi di allenamento. TORINO – Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia con una sessione tecnico-tattica. Gli accertamenti eseguiti su Daniele Baselli hanno confermato la diagnosi di ieri, distorsione tibio-tarsica: per il centrocampista granata oggi terapie. Domani sessione di lavoro mattutina ...

Ultime dai campi – Le novità di formazione e gli aggiornamenti sugli infortunati : ROMA-NAPOLI – La Roma archivia la vittoria a Udine e torna ad allenarsi a Trigoria in vista del match di sabato col Napoli all’Olimpico. Come di consueto, chi ha giocato contro l’Udinese ha svolto attività di scarico, mentre il resto della squadra ha effettuato lavoro atletico. Diawara, Pellegrini, Zappacosta e Mkhitaryan continuano il percorso di recupero. Juan Jesus non ha preso parte alla trasferta di Udine per un ...