Ue | Conte | ‘criticità espresse da Di Maio pienamente comprensibili’

calcioweb.eu

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Roma, 2 dic. (Adnkronos) – Nell’informativa alle Aule sul Mes c’era un attacco personale a Luigi Di? “Assolutamente no. Diha espresso delle criticità per conto del Movimento ma in un negoziato cosi complesso questo ècomprensibile. Dobbiamo lavorare intensamente sui profili più critici sino a quando non chiuderemo il negoziato, che peraltro gestiremo secondo una logica di pacchetto”. Lo dice il premier Giuseppelasciando il Senato. “Ci sono questioni aperte su aspetti importanti che riguardano sia il funzionamento del Mes che la roadmap sull’unione bancaria e l’Italia – assicura – affronterà il negoziato con determinazione. Ogni decisione diventerà in ogni caso definitiva solo dopo che il parlamento si sarà pronunciato”.L'articolo Ue:, ‘criticitàda Di...

parm36282152 : RT @ITALEXIT78: Tremonti,ospite a mezz'ora in più,attacca ironicamente Conte:“Farà l’avvocato che patteggia l’ergastolo per il cliente”.Di… - seneca4949 : RT @ITALEXIT78: Tremonti,ospite a mezz'ora in più,attacca ironicamente Conte:“Farà l’avvocato che patteggia l’ergastolo per il cliente”.Di… - danybolognese : RT @ITALEXIT78: Tremonti,ospite a mezz'ora in più,attacca ironicamente Conte:“Farà l’avvocato che patteggia l’ergastolo per il cliente”.Di… -