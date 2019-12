Uccise fidanzata | si suicida dopo condanna a 30 anni Genitori di lei | “Addolorati come

Udine - Uccise la fidanzata. Francesco Mazzega si suicida : Si è suicidato Francesco Mazzega, il 38enne condannato venerdì scorso in appello a 30 anni di carcere per l’omicidio della sua fidanzata Nadia Orlando, di 21 anni. La ragazza fu uccisa la sera del 31 luglio 2017 vicino casa, a Vidulis, frazione di Dignano (Udine).Mazzega, secondo quanto accertato dalle indagini, dopo averle tolto la vita, andò in giro in auto con il cadavere della ragazza per tutta la notte. L’uomo uccise Nadia perché lei ...

