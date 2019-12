Trovato morto escursionista disperso sulla Maiella | è il carabiniere Fabio Cicone

Alunno gli tira una sedia in classe : insegnante di 31 anni Trovato morto dopo una settimana : Lee Sims, 31 anni, insegnava alla Ysgol Bryn Castell, in Galles, quando è stato colpito da una sedia la scorsa settimana. Sarebbe morto nella sua casa di Brackla, Bridgend. La scuola è stata chiusa oggi. La polizia ha confermato l'incidente e fatto sapere che sarà l'autopsia a chiarire le cause del decesso.

Brescia - Trovato morto in casa - si indaga per omicidio : Potrebbe essere stato ucciso Fabio Ravelli, l'operaio Bresciano di 48 anni trovato senza vita sul pavimento del suo appartamento di Borgosatollo (Brescia). L'uomo viveva da solo. La Procura ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio volontario e il delitto sarebbe maturato in un contesto legato allo spaccio di stupefacenti. Indagini nella casa della vittima La morte dell'uomo risalirebbe alla notte tra domenica 24 e lunedì 25 novembre, ...

Incidenti in Montagna : Trovato morto escursionista disperso sul Gran Sasso : trovato senza vita il giovane escursionista di Città Sant’Angelo, (Pescara) disperso da venerdì: si era avventurato da solo lungo il sentiero del Centenario a circa 2.500 metri, sul Gran Sasso. Le ricerche si sono concluse con l’individuazione del 37enne in un canalino del Monte Camicia del massiccio del Gran Sasso, alta 2564 metri, posta nella parte sudorientale. La salma è stata trasferita dai soccorritori all’obitorio ...

Borgolavezzaro. Quarantenne Trovato morto in via Marangoni : ipotesi suicidio : Giallo a Borgolavezzaro, paese del Novarese al confine con la provincia di Pavia. Un uomo di 49 anni è stato trovato

Sanremo - uomo di 47 anni Trovato morto in casa con ferita alla testa : Fabrizio Tenerelli Gli agenti del commissariato di Sanremo e della Polizia Scientifica sono intervenuti in un'abitazione di Bussana Vecchia. A dare l'allarme la compagna della vittima. La vicenda è ancora in corso di ricostruzione e sarà disposta l'autopsia E’ giallo a Sanremo, dopo il rinvenimento di un cadavere all’interno di una abitazione di Bussana Vecchia, la circoscrizione, fino a ieri nota per i devastanti danni provocati dal ...

Cervo Trovato morto in Thailandia con 7 kg di plastica nello stomaco : Un Cervo selvatico è stato trovato morto in Thailandia: nello stomaco aveva sette chilogrammi di plastica. È l’ennesimo caso di un animale morto per aver ingerito rifiuti di plastica nel Paese, uno dei maggiori consumatori del materiale al mondo. Basti pensare che in Thailandia ogni persona utilizza fino a tremila sacchetti in plastica monouso ogni anno. Negli ultimi mesi, le autorità hanno ritrovato molti animali ...

Roma - Trovato morto nella sua abitazione : era appena stato dimesso dall'ospedale : dimesso dall'ospedale è morto poi in casa. Un uomo di 54 anni è stato trovato senza vita ieri mattina nell'abitazione della madre in via Bernardo da Bibbiena, in zona...

55enne Trovato morto in casa - si ipotizza omicidio : L'Aquila - Paolo D'Amico, 55 anni è stato trovato morto nella sua casa nel comune di Barisciano (L'Aquila), Il cadavere presenta una ferita alla testa che, probabilmente, è stata provocata da un colpo sferrato con un corpo contundente di cui gli inquirenti non hanno trovato traccia. I carabinieri, coordinati dalla procura della repubblica dell'Aquila, stanno indagando a tutto campo, L''ipotesi di omicidio ...

Sferracavallo : Salvo Licari di 21 anni Trovato morto a letto : Si attende l’autopsia per capire le cause della morte di Salvo Licari di 21 anni trovato ieri senza vita nel suo letto. A scoprire decesso genitori