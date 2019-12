Travolto e schiacciato dallo spazzaneve | muore a 6 anni | alla guida del mezzo c’era il

fanpage

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Tragedia nello Utah: Herman Slaughter è morto a soli 6dal peso di unoche stavando suo padre e davanti agli occhi del fratello di 9. L'uomo ha provato a rianimarlo in attesa dell'arrivo dei soccorsi ma le lesioni riportatetesta erano troppo gravi. "È stato solamente un altro terribile incidente",

DDellerba : RT @LaStrisia: Acquappesa. Un uomo di 71 anni è morto schiacciato da un masso mentre eseguiva lavori per la messa in sicurezza della spiagg… - Philo1936 : RT @LaStrisia: Acquappesa. Un uomo di 71 anni è morto schiacciato da un masso mentre eseguiva lavori per la messa in sicurezza della spiagg… - moltomaltese : RT @LaStrisia: Acquappesa. Un uomo di 71 anni è morto schiacciato da un masso mentre eseguiva lavori per la messa in sicurezza della spiagg… -