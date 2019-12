Trapela in rete un capitolo di Spider Man per Wii mai lanciato

eurogamer

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Into quello che si direbbe essere il video gameplay di un gioco di-Man che però non ha mai visto la luce.Il gioco dedicato all'uomo ragno si intitola-Man 4, e doveva per l'appunto trattarsi di un gioco per Nintendo Wii. A scoprire questa "reliquia" è stato un appassionato collezionista che è entrato in possesso di un devkit RVT-H di Nintendo Wii. All'interno dell'hardware l'utente ha trovato degli interessanti file che si sono rivelati essere il gioco in questione. Il file di gioco sono stati ricostruiti e montati con un emulatore Wii, il quale ha permesso di accedere finalmente al gioco. Si tratta di una demo per sviluppatori, ed è interessante vedere le animazioni e quanto poteva offrire la console all'epoca, con un gioco tra l'altro inedito come questo.Leggi altro...

