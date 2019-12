Tragedia sulle montagne abruzzesi | per aiutare l' amico scivola anche lui e perdono la vita

Blastingnews

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Giornata infausta, domenica 1° dicembre, per due escursionisti abituati alla montagna, appassionati, amici nellae nella loro passione. È accaduto nel canalone del Ravone della Vespa, a Sant'Eufemia a Majella. Gianpiero Brasile, 58 anni, era un dermatologo di Lanciano, molto conosciuto a Pescara, sia per la sua professione medica, sia per l'essere marito di Irene Vizioli, vice questore della città abruzzese; Antonio Muscedere aveva tre anni di meno, era originario di Sora, ma residente in provincia di Frosinone, a Posta Fibreno. Intorno alle 11 di domenica mattina erano insieme ad un gruppo di escursionisti, loro due, più altri quattro, tutti esperti e ben equipaggiati. L'incidente è avvenuto a 2500 metri di quota, un punto del canalone molto conosciuto dagli amanti del trekking, maparecchio temuto per via del brecciolino che diventa molto scivoloso in certe giornate ...

