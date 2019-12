Traffico Roma del 02-12-2019 ore 19 | 30

romadailynews

(Di lunedì 2 dicembre 2019) ANORD SU VIA DEL FORO Italico code a tratti DA viale di tor di quinto ALLA VIA SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI; PROSEGUENDO SULLA TANG.EST ALTRI RALLENTAMENTI sino al largo lanciani. in centro incidente su Via Nazionale Altezza Via delle Quattro Fontane: inevitabili i rallentamenti. SUL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA-TERAMO CODE DA PORTONACCIO Al gra IN USCITA DALLA CITTÀ, E DA VIAle togliatti ALLA TANG.EST VERSO IL CENTRO. AL NOMENTANO appena riaperta LA COMPLANARE DI VIA NOMENTANA, in precedenza chiusa per lavori urgenti alla rete idrica tra CORSO TRIESTE E VIALE REGINA MARGHERITA IN DIREZIONE PORTA PIA. SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI e code a tratti dalla flaminia all’appia e dalla via del mare alla via aurelia, mentre IN ESTERNA CODE A TRATTI DALLA-FIUMICINO ALLA pontina, dalla laurentina alla diRAMAZIONE DISUD, poi tra casilina e bufalotta ...

