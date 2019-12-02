romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 02-12-2019 ore 19:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - UnTrisIntrighi : RT @ale_roiati: Traffico opprimente, incuria, sporcizia, servizi pubblici carenti. Poi fai una passeggiata in centro e ti innamori di nuovo… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 02-12-2019 ore 18:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
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Traffico Roma del 02-12-2019 ore 18 : 30 : A Roma NORD CODE IN USCITA DALLA CITTÀ SULLA VIA FLAMINiA DA CORSO FRANCIA SINO AL GRA, e SU VIA DEL FORO Italico in DIREZIONE SAN GIOVANNI DA viale di tor di quinto ALLA VIA SALARIA; PROSEGUENDO SULLA TANG.EST ALTRI RALLENTAMENTI all’altezza della rampa d’ingresso per la a24 per entrambe le direzioni di marcia. proprio SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA-TERAMO CODE DA PORTONACCIO A TOR CERVARA IN USCITA DALLA CITTÀ, E DA VIA FIORENTINI ...
Traffico Roma del 02-12-2019 ore 18 : 00 : A Roma NORD CODE IN USCITA DALLA CITTÀ SULLA VIA CASSIA DALL’OSPEDALE SAN PIETRO A VIA DI GROTTAROSSA E SULLA VIA FLAMINA DA CORSO FRANCIA SINO AL GRA. SU VIA DEL FORO ITALICO CODE A TRATTI PER IL Traffico IN DIREZIONE SAN GIOVANNI DA CORSO FRANCIA ALLA VIA SALARIA; PROSEGUENDO SULLA TANG.EST ALTRI RALLENTAMENTI DALLA VIA NOMENTANA AL BIVIO PER L’A24. AL NOMENTANO CHIUSURA TEMPORANEA DELLA Complanare DI VIA NOMENTANA fra Corso Trieste e Viale ...
Traffico Roma del 02-12-2019 ore 17 : 30 : A Roma NORD CODE IN USCITA DALLA CITTà SULLA VIA CASSIA DALL’OSPEDALE SAN PIETRO A VIA DI GROTTAROSSA E SULLA VIA FLAMINA DA CORSO FRANCIA SINO AL GRA. SU VIA DEL FORO ITALICO CODE A TRATTI PER IL Traffico IN DIREZIONE SAN GIOVANNI DA CORSO FRANCIA ALLA VIA SALARIA; PROSEGUENDO SULLA TANG.EST ALTRI RALLENTAMENTI DALLA VIA NOMENTANA AL BIVIO PER L’A24. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA-TERAMO CODE IN USCITA DALLA CITTÀ DA PORTONACCIO A ...
Traffico Roma del 02-12-2019 ore 17 : 00 : INCIDENTE SULLA VIA PORTUENSE IN ZONA PONTE GALERIA ALTEZZA VIA DELLA MURATELLA: CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA VIA DELLA MAGLIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. A Roma NORD LUNGHE CODE SULLA VIA CASSIA TRA L’OLGIATA, LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, E DALL’OSPEDALE SAN PIETRO A VIA DI GROTTAROSSA VERSO IL GRA. SU VIA DEL FORO ITALICO SOLITI INCOLONNAMENTI PER IL Traffico IN DIREZIONE SAN GIOVANNI DA CORSO FRANCIA ALLA VIA ...
Traffico Roma del 02-12-2019 ore 16 : 30 : sono terminati i lavori di rimozione di un palo della luce sulla tang.est, altezza uscita tor di quinto, direzione stadio olimpico: ci sono incolonnamenti fino allo svincolo della via salaria in entrambe le direzioni di marcia. al nomentano riaperto da pochi minuti piazzale delle provincie, in precedenza chiuso in direzione di piazzale valerio massimo per consentire la verifica DA PARTE DEI VIGILI DEL FUOCO di alcuni cornicioni pericolanti di ...
Traffico Roma del 02-12-2019 ore 15 : 30 : sono terminati i lavori di rimozione di un palo della luce sulla tang.est, altezza uscita tor di quinto, direzione stadio olimpico: ci sono incolonnamenti fino allo svincolo della via salaria in entrambe le direzioni di marcia. al nomentano riaperto da pochi minuti piazzale delle provincie, in precedenza chiuso in direzione di piazzale valerio massimo per consentire la verifica DA PARTE DEI VIGILI DEL FUOCO di alcuni cornicioni pericolanti di ...
Traffico Roma del 02-12-2019 ore 14 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE LA CIRCOLAZIONE SI E’ NORMALIZZATA, STESSA COSA LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24. INCOLONNAMENTI SULLA TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DI VIA DEI CAMPI SPORTIVI E TRA LA TIBURTINA ED IL BIVIO CON LA A124 IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI. Traffico RALLENTATO AL MOMENTO SULLA VIA CASSIA DA VIA BARBARANO RomaNO A VIA GROTTAROSSA VERSO IL CENTRO RALLENTAMENTI POI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL ...
Traffico Roma del 02-12-2019 ore 13 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE LA CIRCOLAZIONE SI E’ NORMALIZZATA, STESSA COSA LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24. INCOLONNAMENTI SULLA TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DI VIA DEI CAMPI SPORTIVI E TRA LA TIBURTINA ED IL BIVIO CON LA A124 IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI. Traffico RALLENTATO AL MOMENTO SULLA VIA CASSIA DA VIA BARBARANO RomaNO A VIA GROTTAROSSA VERSO IL CENTRO RALLENTAMENTI POI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL ...
Traffico Roma del 02-12-2019 ore 12 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI DI LIEVE ENTITÀ IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE RomaNINA E LA RUSTICA IN DIREZIONE SALARIA. SUL TRATTO URBANO DELLA Roma L’AQUILA BREVI CODE TRA PORTONACCIO E IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST. IN TANGENZIALE CODE TRA LO SVINCOLO PRENESTINA E VIALE CASTRENSE IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI. CI SONO DISAGI SULLA CASSIA PER LE CONSEGUENZE DI UN INCIDENTE AVVENUTO A LA STORTA IN PROSSIMITÀ DI VIA GIANNINO ...
Traffico Roma del 02-12-2019 ore 11 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI DI LIEVE ENTITÀ IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE RomaNINA E LA RUSTICA IN DIREZIONE SALARIA. SUL TRATTO URBANO DELLA Roma L’AQUILA BREVI CODE TRA PORTONACCIO E IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST. IN TANGENZIALE CODE TRA LO SVINCOLO PRENESTINA E VIALE CASTRENSE IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI. CI SONO DISAGI SULLA CASSIA PER LE CONSEGUENZE DI UN INCIDENTE AVVENUTO A LA STORTA IN PROSSIMITÀ DI VIA GIANNINO ...
Traffico Roma del 02-12-2019 ore 10 : 30 : STA PROGRESSIVAMENTE CALANDO DI INTENSITÀ IL Traffico SULLA RETE VIRIA CITTADINA, ANCHE SE RESTANO CODE SU GRAN PARTE DELLE CONSOLARI IN ENTRATA VERSO IL CENTRO. SUL RACCORDO ANULARE LA SITUAZIONE VEDE ANCORA INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE DAL BIVIO PER LA Roma FIRENZE SINO ALL’USCITA TIBURTINA, CODE ANCHE DALLA CASILINA ALL’USCITA ARDEATINA. IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA SALARIA E CASSIA VEIENTANA, ANCHE A CAUSA DEL ...
Traffico Roma del 02-12-2019 ore 10 : 00 : STA PROGRESSIVAMENTE CALANDO DI INTENSITÀ IL Traffico SULLA RETE VIRIA CITTADINA, ANCHE SE RESTANO CODE SU GRAN PARTE DELLE CONSOLARI IN ENTRATA VERSO IL CENTRO. SUL RACCORDO ANULARE LA SITUAZIONE VEDE ANCORA INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE DAL BIVIO PER LA Roma FIRENZE SINO ALL’USCITA TIBURTINA, CODE ANCHE DALLA CASILINA ALL’USCITA ARDEATINA. IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA SALARIA E CASSIA VEIENTANA, ANCHE A CAUSA DEL ...
Traffico Roma del 02-12-2019 ore 09 : 30 : RESTA MOLTO INTENSO IL Traffico SU TUTTE LE CONSOLARI CON CODE IN ENTRATA IN CITTÀ. IN PARTICOLARE, SULLA CASSIA DA LA STORTA A TOMBA DI NERONE, A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN DIREZIONE DEL CENTRO. E PROPRIO AL CENTRO CI SONO DIFFICOLTÀ PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELL’ISOLA TIBERINA; CI SONO CODE SUI LUNGOTEVERE AVENTINO, DEI PIERLEONI E DE CENCI. SUL RACCORDO ANULARE LA SITUAZIONE VEDE ...
Traffico Roma del 02-12-2019 ore 09 : 00 : NON MOLTE LE NOVITÀ, C’È ANCORA QUALCHE PROBLEMA SULLA FLAMINIA, ATTENZIONE CI SONO INCOLONNAMENTI PER UN INCIDENTE IN DIREZIONE Roma A PARTIRE DAL TERRITORIO DI RIANO. TRAFFICATISSIMO IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE; CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE BUFALOTTA E TIBURTINA, QUINDI DALLA CASILINA ALL’USCITA PONTINA E DA QUI SINO AL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO. IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI CON CODE TRA LE USCITE PRENESTINA ...
Traffico Roma del 02-12-2019 ore 08 : 30 : NON MOLTE LE NOVITÀ, C’È ANCORA QUALCHE PROBLEMA SULLA FLAMINIA, ATTENZIONE CI SONO INCOLONNAMENTI PER UN INCIDENTE IN DIREZIONE Roma A PARTIRE DAL TERRITORIO DI RIANO. TRAFFICATISSIMO IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE; CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE BUFALOTTA E TIBURTINA, QUINDI DALLA CASILINA ALL’USCITA PONTINA E DA QUI SINO AL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO. IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI CON CODE TRA LE USCITE PRENESTINA ...