Traffico Roma del 02-12-2019 ore 17 | 00

(Di lunedì 2 dicembre 2019) INCIDENTE SULLA VIA PORTUENSE IN ZONA PONTE GALERIA ALTEZZA VIA DELLA MURATELLA: CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA VIA DELLA MAGLIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. ANORD LUNGHE CODE SULLA VIA CASSIA TRA L’OLGIATA, LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, E DALL’OSPEDALE SAN PIETRO A VIA DI GROTTAROSSA VERSO IL GRA. SU VIA DEL FORO ITALICO SOLITI INCOLONNAMENTI PER ILIN DIREZIONE SAN GIOVANNI DA CORSO FRANCIA ALLA VIA SALARIA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA-TERAMO CODE IN USCITA DALLA CITTÀ DA VIA FIORENTINI A TOR CERVARA. SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA cassia bis E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA, MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI dalla- fiumicino all’ardeatina e dall’appia alla diramazione disud. in teMA DI TRASPORTO PUBBLICO LA LINEA TRAM 8 È INTERROTTA E SOSTITUITA DA BUS IN ENTRAMBE LE DIREZIONI NELLA TRATTA ...

