Traffico Roma del 02-12-2019 ore 09 | 00

(Di lunedì 2 dicembre 2019) NON MOLTE LE NOVITÀ, C’È ANCORA QUALCHE PROBLEMA SULLA FLAMINIA, ATTENZIONE CI SONO INCOLONNAMENTI PER UN INCIDENTE IN DIREZIONEA PARTIRE DAL TERRITORIO DI RIANO. TRAFFICATISSIMO ILSUL RACCORDO ANULARE; CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE BUFALOTTA E TIBURTINA, QUINDI DALLA CASILINA ALL’USCITA PONTINA E DA QUI SINO AL BIVIO PER LAFIUMICINO. IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI CON CODE TRA LE USCITE PRENESTINA E TIBURTINA. SEMPRE IN ESTERNA CODE TRA FLAMINIA, CASSIA E TRIONFALE. ALTRE CODE – ANCORA IN ESTERNA – TRA AURELIA, PISANA, BIVIOFIUMICINO E PONTINA. DATA L’OR CI SONO INCOLONNAMENTI SU TUTTE LE CONSOLARI IN ENTRATA VERSO IL CENTRO. IN PARTICOLARE SULLA CASSIA E SULLA FLAMINIA RISPETTIVAMENTE DA LA STORTA A TOMBA DI NERONE E DA LABARO AL BIVIO DI TOR DI QUINTO.CONGESTIONATO SUL TRATTO URBANO DELLAL’AQUILA DOVE CI ...

