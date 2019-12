Tra fantasie erotiche | fantozziani 2 0 e il dramma dell’emigrazione Tre ritratti di vita

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Comparse, di Roberta Mancini (Mille Battute Edizioni) Con una scrittura mai volgare, questo breve romanzo affronta il tema della solitudine attraverso ledi Clotilde, una cassiera di un supermercato appassionata di teatro, che sulla metropolitana, per le strade, nei locali alla moda degli aperitivi milanesi, ricerca costantemente un contatto visivo nel desiderio di essere vista, riconosciuta. Per questo azzarda abbigliamenti provocanti, gambe accavallate e scavallate, gonne corte sulle scale mobili; ma gli uomini sono distratti, disattenti o insicuri. Un ritratto spietato sul bisogno morboso di essere guardati e sulla proiezione del nostro corpo in una sfera sessuale. Un testo che suscita costanti pulsioni nel lettore. Dirompente e perverso. Contemporaneo. Mise il piede sulle scale mobili, facendo attenzione a tenere la destra, per non ingombrare la sinistra, corsia di ...

P9reGqIy4iTPs1Y : RT @P9reGqIy4iTPs1Y: @Thyria77 @Davidone74 Quante storie e fantasie risvegliano le case così sole, abbandonate. Scene da romanzi. Favole ed… - P9reGqIy4iTPs1Y : @Thyria77 @Davidone74 Quante storie e fantasie risvegliano le case così sole, abbandonate. Scene da romanzi. Favole… - mikisai2 : RT @ImSophiaPLMS: @leJardindefleur @arte_pensiero @isidemoni @vighicarlo @danisetta @eldierre @672Cilia @giusyoni @SalaLettura @giuliavaldi… -