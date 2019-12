Toto Wolff F1 | GP Abu Dhabi 2019 | “Un’annata straordinaria | risultati frutto del duro

Toto Wolff F1 - GP Abu Dhabi 2019 : “Hamilton in Ferrari? Lewis fa bene a valutare ogni opzione per la sua carriera…” : Se fino a qualche giorno fa il possibile approdo di Lewis Hamilton in Ferrari dal 2021 si poteva catalogare nello scaffale delle semplici utopie, nelle ultime ore gli scenari si stanno arricchendo di particolari quanto mai succosi. Andiamo in ordine di tempo. Prima ci ha pensato la Gazzetta dello Sport a smuovere le acque, annunciando almeno un paio di incontri segreti nel corso degli ultimi mesi tra il campione del mondo e John Elkann, numero ...

Toto Wolff F1 - GP Abu Dhabi 2019 : “Doppietta significativa dopo tanto tempo - Bottas deve puntare alla top-5” : Mercedes incontenibile nelle qualifiche del GP di Abu Dhabi 2019, ultima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul tracciato di Yas Marina. Le Frecce d’Argento hanno dominato in lungo e in largo il time attack, Lewis Hamilton ha conquistato la pole position mentre Valtteri Bottas ha chiuso alle spalle del compagno di squadra anche se partirà dal fondo per aver sostituito la power unit. Il sei volte Campione del Mondo andrà a caccia della ...

Toto Wolff F1 - GP Abu Dhabi 2019 : “Imparato dagli errori di Interlagos - vogliamo riscattarci” : Toto Wolff non era presente nel GP del Brasile, penultimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Interlagos (Brasile) non è stato una domenica da incorniciare per le Frecce d’Argento, visti il ritiro del finlandese Valtteri Bottas e la penalità comminata al britannico Lewis Hamilton (settimo). Pertanto, nel prossimo round ad Abu Dhabi, l’ultimo del campionato, la scuderia di Brackley vorrà riscattarsi, per rimpinguare ...

Formula 1 - Toto Wolff minaccia l'addio della Mercedes : "Non ci sono garanzie. E abbiamo vinto tutto" : La scuderia Mercedes minaccia il ritiro dalla Formula 1 al termine della prossima stagione. Lo rende noto Toto Wolff, Ceo del team e detentore del 30% delle azioni. Il boss della scuderia ha mostrato il suo malumore per le nuove regole finanziarie, tecniche e sportive che entreranno in vigore a par

Formula 1 - clamoroso colpo di scena nel paddock : Toto Wolff minaccia l’addio della Mercedes : Nel bel mezzo delle discussioni sul nuovo Patto della Concordia, il team principal austriaco ha paventato la possibilità che la Mercedes lasci la Formula 1 dopo il 2020 Un fulmine a ciel sereno, parole davvero sorprendenti che rischiano di creare un terremoto nel paddock. La Mercedes potrebbe non firmare il nuovo Patto della Concordia, che entrerà in vigore dal 2021, uscendo dalla Formula 1 definitivamente. photo4/Lapresse Una soluzione ...

F1 - l’assenza di Toto Wolff in Brasile : la Mercedes lavora già al 2021. La Ferrari non può farsi sorprendere : Il Mondiale di Formula Uno ripartirà nel weekend con la penultima tappa della stagione, i motori romperanno a Interlagos per il GP del Brasile ma è innegabile che l’attenzione delle varie scuderie sia già puntata sulla prossima stagione agonistica. Gli ultimi due appuntamenti dell’anno lasciano ormai il tempo che trovano per i top team visto che i due titoli sono già stati ampiamente assegnati (costruttori a Mercedes, piloti a Lewis ...

F1 - GP Brasile 2019 : Toto Wolff non ci sarà - il team principal rimane in sede per indirizzare i lavori verso il 2021 : La Mercedes è già in vacanza in questo Mondiale di F1 2019? In pista sicuramente no, con i due piloti pronti a puntare alle due ultime vittorie stagionali tra Brasile e Abu Dhabi, ma a livello di team ci saranno alcune novità interessanti. Innanzitutto Toto Wolff, il team principal delle Frecce d’argento, non ci sarà ad Interlagos. Non propriamente una notizia di poco conto. Una assenza che non si era mai vista nei sei anni precedenti che ...

Formula 1 – La Mercedes perde ‘pezzi’ : Toto Wolff salta il Gp del Brasile - non succedeva dal 2013 : Wolff salta il Gp del Brasile: il team principal Mercedes non sarà al muretto ad Interlagos Domenica si corre in Brasile il penultimo appuntamento della stagione 2019 di Formula 1. La Mercedes ha già festeggiato la vittoria del titolo Costruttori e del titolo piloti, con Hamilton campione del mondo grazie al secondo posto negli Stati Uniti. Il Team di Brackley non ha però intenzione di cullarsi sugli allori e nelle ultime due gare vuole ...

F1 - Toto Wolff : “È disgustoso che qualcuno barasse prima della direttiva FIA”. Attacco alla Ferrari? : La power unit della Ferrari è al centro dell’attenzione in questo finale di stagione del Mondiale F1, le eccellenti prestazioni offerte dalle Rosse al ritorno dalle vacanze (soprattutto in qualifica, sei pole position consecutive) hanno messo in crisi gli avversari e sono arrivate accuse riguardo alla regolarità dei motori del Cavallino Rampante. Il fronto d’Attacco è capitanato dalla Red Bull con Max Verstappen che si è lanciato in ...

Formula 1 – La Ferrari guarda al futuro - chiesta alla Liberty Media la “Clausola Toto Wolff” : La Ferrari pensa già al futuro: il team del Cavallino e quella particolare richiesta ‘contro’ Toto Wolff Lewis Hamiltons i è confermato campione del mondo di Formula 1 domenica scorsa, grazie alla splendida gara di Austin, chiusa con un ottimo secondo posto alle spalle solo di Valtteri Bottas. Il britannico adesso è ad un passo dal record di Michael Schumacher, ma cerca di rimanere sempre concentrato e con i piedi per ...

F1 - Toto Wolff sul futuro di Lewis Hamilton : “Tutti i piloti sognano di andare in Ferrari e lui non fa eccezione” : Lewis Hamilton e la Ferrari: suggestione o realtà? Se lo chiedono in tanti. Nel 2020 il sei volte iridato, che ha festeggiato nell’ultimo appuntamento del Mondiale 2019 di F1 ad Austin (Stati Uniti) questo risultato incredibile, andrà in scadenza contrattuale con la Mercedes. Il riferimento che il britannico rappresenta in pista è chiaro e vi sono pochi dubbi sul ritenere l’asso nativo di Stevenage la figura più affidabile e ...

VIDEO Toto Wolff : “Futuro di Hamilton in Ferrari? C’è questo sogno - al momento lui è la nostra priorità” : Lewis Hamilton si è laureato domenica scorsa Campione del Mondo di Formula 1 per la sesta volta in carriera, un traguardo sensazionale raggiunto con grande merito anche grazie ad un team eccezionale che gli ha consentito di portare a casa cinque degli ultimi sei titoli iridati a partire dal 2014. La Mercedes domina il circus da 6 stagioni a questa parte come testimonia il ruolino di marcia perfetto fatto da 12 titoli complessivi tra Mondiale ...