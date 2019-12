Tonali Juventus | bianconeri in pole | ecco il piano di Paratici

Calciomercato Juventus : Tonali potrebbe essere acquistato a gennaio per anticipare l'Inter : La Juventus punta ad essere protagonista non solo in Serie A, Coppa Italia e Champions League, ma anche sul mercato. Il recente aumento di capitale da 300 milioni di euro servirà non solo a risanare i conti legati soprattutto agli investimenti effettuati per portare a Torino Cristiano Ronaldo e de Ligt, ma anche per provare a mettere a segno altri importanti colpi nelle prossime sessioni del Calciomercato. Tra i migliori giocatori di questa ...

Juventus - Paratici sulle tracce di Tonali : parte l'assalto al gioiellino del Brescia : La Juventus è sempre molto attenta ai giovani talenti e spesso è sulle tracce dei migliori astri nascenti del calcio. Inoltre, i bianconeri vogliono mantenere nella rosa un'identità italiana per questo motivo l'attenzione sui calciatori nostrani è sempre molto alta. Tra i nomi sul taccuino di Fabio Paratici ci sono quelli di Niccolò Zaniolo, Federico Chiesa e Sandro Tonali. In particolare, la Juve si sta concentrando sul giovane talento del ...

Tonali Juventus - Paratici anticipa tutti : ecco il piano per portarlo a Torino : Tonali Juventus – Sandro Tonali è uno dei giocatori che la Juventus sta monitorando e seguendo con grande attenzione da molto tempo. Alla sua prima stagione in Serie A, il centrocampista del Brescia sta stupendo tutti per personalità e qualità. Ed è per questo che i bianconeri saranno con molta probabilità costretti a fare i conti con una nutrita concorrenza. Tonali è valutato circa 40 milioni di euro dal Brescia, squadra proprietaria del ...

Calciomercato Juventus - Ruben Neves e Tonali sarebbero gli obiettivi a centrocampo : Con la finestra di trasferimento invernale alle porte, la Juventus starebbe osservando molti giocatori. Tuttavia, i dirigenti bianconeri non stanno solo facendo piani per l'inverno, ma anche per l'estate. Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.com', molti top team stanno seguendo Ruben Neves del Wolverhampton e la Juventus è uno di questi. I bianconeri hanno visto giocare il centrocampista portoghese più volte. In passato anche il Milan era ...

