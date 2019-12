Titoli e aperture | la trattativa tra l' Italia e l' Ue sul fondo salva-Stati raccontata dai

Titoli e aperture : Alitalia e Fondazione Open sui giornali di oggi : Salta la cordata per salvare la compagnia di bandiera dei cieli. Il premier Giuseppe Conte dichiara che per Alitalia "non c'è una soluzione che preveda l'intervento dei privati". E il ministro per lo Sviluppo economico, Stefano Patuanelli ripropone il ritorno dell'Iri per rilanciare il Paese proprio partendo dalla soluzione delle due grandi crisi aziendali sul tappeto come Alitalia ed ex Ilva. Per la compagnia aerea spunta anche un piano ...

Titoli e aperture : il 'processo' a Di Maio e la questione ex Ilva sui giornali di oggi : S'infiamma la polemica e lo scontro dentro al Movimento Cinque Stelle. Nel mirino ci sono Di Maio e Davide Casaleggio. I senatori pentastellati sono in rivolta. La decisione degli iscritti attraverso la piattaforma Rousseau di scendere in campo da soli, in Emilia-Romagna e Calabria, crea il caos nel M5S mentre Luigi Di Maio cerca tenere dritta la barra e s'appella a quello che, al momento, sembra il suo alleato più forte: l'esito del voto ...

Titoli e aperture : l'analisi del post-voto M5S spiegata dai quotidiani : Luigi Di Maio è stato sconfessato dal voto della base M5S sulla piattaforma Rousseau. L'esito è che ora il Movimento 5 Stelle si presenterà da solo alle prossime regionali del 26 febbraio, sia in Emilia-Romagna sia in Calabria. Gli iscritti hanno votato contro le indicazioni del leader. "M5S è la terza via. E' una alternativa alle due forze politiche tradizionali della destra e della sinistra" ha commentato il ministro degli Esteri, che ...

Titoli e aperture : le polemiche nella maggioranza spiegate sui quotidiani in edicola : Per il governo si apre un nuovo fronte che fa salire vieppiù la tensione nella maggioranza, questa volta sul fondo europeo salva-Stati. Il Movimento 5 Stelle sfida il premier Giuseppe Conte e lo accusa di aver accettato un testo che danneggerebbe l'Italia tenendo «all'oscuro il Parlamento». Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un'intervista al Corriere a Bruxelles dice: no a una riforma dell'Unione europea che stritoli l'Italia. Per ...

Titoli e aperture : la pioggia di emendamenti e il caso Arcelor-Mittal sui quotidiani in edicola : L'ex Ilva frena e fa marcia indietro: l'altoforno resta acceso. La decisione è stata presa da ArcelorMittal dopo un ordine del giudice di Milano. "Si rischia una bomba sociale" è ora l'allarme del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Intanto il capo del governo Giuseppe Conte venerdì vedrà Mittal. Cassa integrazione e incentivi sono le soluzioni per evitare la lite giudiziaria. Dunque, la trattativa aperta tra il premier Conte ...

Titoli e aperture : le incognite della legge di bilancio sui quotidiani in edicola : L'analisi della legge di bilancio entra oggi nel vivo con la presentazione degli emendamenti in Commissione. Sarebbero un migliaio. Il premier Giuseppe Conte chiede alla maggioranza parlamentare di procedere rapida e soprattutto compatta: ma all'interno della compagine giallorossa non sembra esserci ancora l'intesa. L'indicazione del presidente del Consiglio è di arrivare in Parlamento a “tagliare” le tasse, a partire da quella sulle auto ...

Titoli e aperture : ArcerolMittal e Venezia - i temi principali : ArcelorMittal a fine anno spegnerà gli altiforni di Taranto. La motivazione è semplice: mancanza di ordini. Nessun passo indietro, dunque, da parte di ArcelorMittal che insiste nel proprio disimpegno. Giovedì l'azienda franco indiana ha comunicato ai sindacati il piano di fermata degli impianti del siderurgico. Lo ha spiegato l'amministratore delegato di ArcelorMittal, Lucia Morselli. Una doccia fredda. La tabella di marcia prevede che ...

Titoli e aperture dei giornali : ArcerolMittal domina le prime pagine : ArcelorMittal ha già depositato l'atto ufficiale per chiedere il recesso dal contratto d'affitto dello stabilimento dell'ex Ilva. E nel frattempo nel governo si è aperto lo scontro sulla fabbrica di Taranto. Il capo politico 5Stelle, Luigi Di Maio, ribadisce il "no" allo scudo penale e agita lo spettro del voto. Nel M5S è ormai rivolta contro Conte sullo scudo penale per Mittal. Intanto oggi si profila un nuovo vertice nella ...

Titoli e aperture : la questione acciaio domina ancora sui quotidiani in edicola : Il dilemma c'è: che cosa fare con l'ex Ilva di Taranto? Una cordata per rilevare la fabbrica dell'acciaio è la mossa del premier Giuseppe Conte. Palazzo Chigi intanto annuncia: nessun segnale da ArcelorMittal, ma il governo è pronto a trattare su esuberi e canone d'affitto. Il premier esplora il modello Alitalia con Mef, Cdp, Fincantieri e un prestito ponte da 700 milioni. Poi lancia un appello ad Angela Merkel: cooperiamo sull'acciaio. Spunta ...

Titoli e aperture : il caso Ilva dalla visita di Conte a Taranto al monito di Moody's : Il premier Giuseppe Conte va dagli operai dell'Ilva, e ammette: "Non ho soluzioni in tasca" . Intanto il governo tratta con ArcelorMittal per il futuro dell'ex Ilva: spunta anche l'ipotesi di un ingresso nel capitale di Cassa Depositi e Prestiti o Invitalia per cercare di diluire il rischio. Sul tavolo c'è anche uno sconto sull'affitto. La proposta di far diventare il polo dell'acciaio di Taranto un'azienda pubblica divide pero' i politici. ...

Titoli e aperture : i retroscena del caso Ilva sui quotidiani in edicola : Il governo è disponibile a concedere l'immunità penale ai manager, ma ArcelorMittal chiede comunque 5 mila esuberi, «e questo è inaccettabile» replica l'esecutivo. Un Consiglio dei ministri straordinario sul caso Ilva. Il premier Conte: «È scattato l'allarme rosso, il problema non è lo scudo ma il piano industriale». Il presidente del Consiglio aspetta una risposta dell'azienda entro due giorni. Il vertice tra governo italiano e l'azienda ...

Titoli e aperture : le grane del governo sui quotidiani in edicola : Il governo assicura di essere pronto a rimodulare le disposizioni sulla plastic tax, ma anche a riflettere sulla sugar tax e sulla stangata prevista per le auto aziendali. Intanto il confronto, ma anche la sfida, ora si sposta in Parlamento. La manovra ci arriva con un testo che subirà modifiche. Parecchi sono gli emendamenti già presentati. Ma il problema restano le coperture economiche. E Di Maio rilancia una battaglia dei 5 Stelle sui negozi ...

