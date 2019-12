The Irishman | Martin Scorsese sconsiglia di guardare il film sul cellulare | Un

The Irishman : Martin Scorsese voleva i sentire veri odori di un ristorante sul set : Martin Scorsese avrebbe voluto girare The Irishman solo in ambienti veri, tra cui un ristorante con il suo odore di salsa, dice lo scenografo Bob Shaw. Martin Scorsese, vista la sua grande professionalità ed esperienza nel cinema, avrebbe voluto girare The Irishman solo in ambienti veri, tra cui un ristorante con i suoi veri odori di cucina, non su set costruiti ad hoc, come conferma lo scenografo Bob Shaw. Bob Shaw ha raccontato a The Hollywood ...

The Irishman su Netflix : meglio come serie tv? Martin Scorsese risponde a tono a chi critica la durata del film : The Irishman è finalmente disponibile su Netflix. L'ultimo film di Martin Scorsese è un'epopea di quasi quattro ore, adattamento del saggio del 2004 L'irlandese. Ho ucciso Jimmy Hoffa (I Heard You Paint Houses) scritto da Charles Brandt e basato sulla vita del sindacalista e mafioso Frank Sheeran. Molti utenti ne hanno criticato l'eccessiva durata, tanto da chiedersi se fosse possibile guardarla a episodi, come una serie tv. Il regista, però, ...

The Irishman - il magistrale Scorsese mostra cosa significa il legame mafioso : *ATTENZIONE SPOILER* Didascalico, didattico, a tratti ripetitivo. magistrale. Il cinema di Martin Scorsese non è confondibile con nessun’altro modo di ritrarre la realtà. La cinepresa che cala dall’alto, roteando attorno al viso dei suoi attori preferiti ( in questo caso – The Irishman – un trio Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci in stato di grazia), si insinua a mezz’aria nei corridoi degli ospedali o dei casinò, posta alla ...

The Irishman : Netflix risponde ad un utente che vuol guardare il film sul cellulare : Un utente ipotizza di vedere The Irishman sul cellulare ma teme gli 'sculaccioni' di Martin Scorsese: ecco la risposta di Netflix. Quale miglior modo di passare lunghe ore in autobus se non guardando sul cellulare The Irishman di Martin Scorsese, arrivato da qualche giorno su Netflix? L'idea è venuta a un utente di Twitter che ha pensato di trascorrere il Giorno del Ringraziamento in questo modo originale. Certo, il tweet può essere anche uno ...

«The Irishman» e lo choc di vedere De Niro con gli occhi azzurri : Quanti di voi dopo i primi minuti di «The Irishman» hanno voluto sincerarsi via Google che Robert De Niro gli occhi li avesse scuri, verde scuro, come ricordava? E quanti hanno continuato a distrarsi nelle tre ore e mezzo di kolossal gangster fissando quelle iridi di un azzurro acceso? A guardare Twitter in molti. Tanto che in più di un commento si parla dell'inquietante effetto cyborg che la tinta inedita, forse inserita ...

Come Joe Pesci ruba la scena in «The Irishman» : A detta di tutti, non volevo farlo. Joe Pesci era in pensione, fuori, dimenticatevelo. Il suo ultimo ruolo sullo schermo era arrivato quasi un decennio prima, in un film del 2010 intitolato Love Ranch, in cui una coppia visitava «il primo bordello legale in Nevada» e per il quale il termine «dimenticabile» è usato più Come speranza che Come aspettativa, e non avrebbe mai recitato in The Irishman. In tutta ...

The Irishman : su Netflix da mercoledì 27/11 la storia americana narrata dal sicario Sheeran : Con le nuove piattaforme AppleTV+ e Disney+, il colosso Netflix si prepara al contrattacco, anche se consapevole di poter primeggiare ancora per un bel po', sia per gli investimenti che per la quantità dei contenuti. Tra i film che saranno distribuiti dalla piattaforma statunitense debutta oggi 27 novembre 'The Irishman'. L'ultima pellicola diretta da Martin Scorsese e prodotta da Netflix ha come protagonista Frank Sheeran, un sicario della ...

«The Irishman» su Netflix in streaming - De Niro cult per Scorsese : A distanza di tre anni da Silence e da sei da The Wolf of Wall Street, Martin Scorsese è pronto a tornare, con The Irishman, progetto mastodontico nonché ventisettesimo film del regista vincitore di un premio Oscar (The Departed) a fronte di undici candidature all’Academy. Con un cast a dir poco stellare, a partire dai protagonisti Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci, The Irishman è un film targato Netflix, diretto ...

The Irishman - recensione : Diventano vecchi anche i gangster, i malavitosi italo-americani che ci ha raccontato Martin Scorsese in una carriera lunga quasi cinquant'anni. Gente allegra, strafottente, ambiziosa, incosciente, appagata, scontenta, cinica, deviata, con tutte le varie tipologie che si trovano nel resto dell'umanità. Se non hanno la fortuna di finire ammazzati prima, diventano vecchi e magari finiscono in galera o si ammalano. Restano soli e si aprono le porte ...

“The Irishman” come un trailer : il cinema nelle sale secondo Netflix : In un episodio della nuova stagione di una meravigliosa serie tv, Il metodo Kominsky, Michael Douglas e la sua compagna guardano il nuovo film di Martin Scorsese su un dvd prestato da un vicino di casa. Un gioco.Il film è The Irishman, è prodotto da Netflix così come la serie tv e, prima ancora di uscire nelle sale, viene presentato come il film da vedere. Lo conferma una strategia di lancio che ha scatenato uno scontro ...

Il colpo di Netflix si chiama Belasco Theatre : niente cinema ma un teatro per "The Irishman" : New York – Tra pallottole e chitarre-testamento, i palcoscenici di Broadway aspettano il mese di novembre con le loro insegne rosso ketchup. Un anno fa, l’incasso record di Springsteen On Broadway al Walter Kerr Theater: 106.8 milioni in 58 settimane, 2 milioni e mezzo a settimana, prezzo medio del biglietto schizzato a 1,789 dollari. Poi le campagne marketing del direttore di Ticket Club, Sean Burns, secondo cui “Broadway ha ...

The Irishman - i bravi ragazzi di Martin Scorsese sono invecchiati : “Che razza d’uomo fa una telefonata del genere?” si chiede The Irishman, l’americano di origini irlandesi Frank Sheeran (Robert De Niro), ormai vecchio, mentre si confessa a un prete nella casa di riposo in cui (soprav)vive malinconicamente. La telefonata cui si riferisce è quella fatta alla moglie di Jimmy Hoffa (Al Pacino), in ansia perché il marito è sparito da giorni. Lui le dà speranza e conforto. Il punto è che è stato Frank a ucciderlo, ...

The Irishman - film. La storia vera di Frank Sheeran e Jimmy Hoffa : Charles Brandt è l'autore del libro che ha ispirato Martin Scorsese alla trasposizione cinematografica The Irishman, il film. Nel libro, I Heard You Paint Houses, Brandt riporta il racconto di Frank “The Irishman” Sheeran circa una serie di crimini commessi per conto della criminalità organizzata e la rivelazione di aver lui sparato e ucciso il leader sindacale Jimmy Hoffa, scomparso nel nulla a Bloomfield, sobborgo ...

Dove e quando si può vedere al cinema “The Irishman” : L'ultimo film di Martin Scorsese sarà proiettato in Italia tra lunedì 4 e mercoledì 6 novembre, in lingua originale e sottotitolato