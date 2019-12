ilfogliettone

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Lucae' uscito dal portello della Stazioneinternazionale per cominciare lapiu' critica, laprevista per la manutenzione del cacciatore di antimateria Ams-02, insieme all'americano Andrew Morgan. L'attivita', mirata all'installazione della nuova pompa di raffreddamento, durera' circa sette ore e mezza e vedra' l'astronauta dell'AgenziaEuropea (Esa) cavalcare piu' volte il braccio robotico per trasportare e poi installare il nuovo componente.e il collega della Nasa devono ora muoversi verso la piattaforma esterna numero due della Stazionepassandosi l'ingombrante contenitore con la nuova pompa. Il 'palleggio' durera' circa mezz'ora. Una volta raggiunta la piattaforma, AstroLuca montera' con il pesante bagaglio a bordo del braccio robotico comandato dalle colleghe Christina Koch e Jessica Meir: lo cavalchera' per ...

SkyTG24 : Missione Beyond, la terza passeggiata di AstroLuca. DIRETTA - ilfogliettone : Terza passeggiata spaziale di Parmitano - - pinodifeo : #Spazio, terza #passeggiataspaziale di @astro_luca #Parmitano #Video @askanews_ita -> -