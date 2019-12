Terrorismo | espulsi due stranieri | Pericolosi per il Paese

ilgiornale

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Giorgia Baroncini Si tratta di un marocchino 24enne, residente a Torino, e di un imam bengalese di Padova. Da inizio anno sono già state espulse 91 persone per motivi di sicurezzaper lo Stato. Così due giovanisono statidall'Italia. Lo ha fatto sapere il Viminale che ha anche spiegato che "si tratta di un marocchino 24enne, residente a Torino, Mohamed Bendafi, e un 19enne bengalese, Jounayed Ahmed, residente a Padova". Secondo quanto spiegato dal ministero dell'Interno, le dueoni sono dovute a motivi di sicurezza dello Stato. Il marocchino infatti "è risultato attivo su diverse piattaforme di social media: alcuni video da lui condivisi su Facebook sono stati rimossi dallo stesso social network perché contenenti espliciti inviti a recarsi in Siria per unirsi a gruppi jihadisti". Attraverso i social quindi il 24enne residente a Torino ...

