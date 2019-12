Terrore davanti alla scuola | auto travolge ragazzini e scappa | muore 12enne | altri 5

fanpage

(Di lunedì 2 dicembre 2019) La vittima è una ragazzino di soli 12 anni, morto in ospedale stasera per la gravità delle ferite riportate nell'impatto, mentre tra i feriti figurano due ragazzi di 15 anni, un ragazzo di 13 anni e una ragazza di 16 anni oltre a una donna di 53 anni che era con loro. La polizia ha scatenato la caccia all'mobilista e indaga per omicidio.

Armadillina : @massimino___ @julien170905 Ahahahah vero é terrorizzato. Una volta a casa mia c'era mia figlia che l'osservava in… - petalidmandorlo : Ci rendiamo conto che sta tornando quel clima di terrore nel mondo che caratterizzava gli anni 70? Che stanno succe… - paravril__ : ditemi se è normale uscire con il proprio padre col terrore costante di ritrovarsi davanti l'amante -