Tagli capelli ricci nell' inverno 2020 | le chiome corte | la frangia e il colore Dark Cooper

Tagli di capelli e tonalità per l'inverno : le chiome lunghe lisce e il grey hair : Per l'inverno 2020 sono di tendenza molti nuovi Tagli di capelli. In particolare per rinnovare il proprio look sono da prendere in considerazione le capigliature lunghe e lisce. Le proposte arrivano direttamente dalle passerelle di moda. Di seguito le ultime novità del momento. ...Continua a leggere

Tagli di capelli corti e tonalità per l'inverno : il pixie cut e il Raspberry Bourbon : Ormai l'inverno è alle porte ed anche tale stagione può essere un buon periodo per sfoggiare un nuovo Taglio di capelli. Nei prossimi mesi saranno di tendenza le chiome corte e in particolare il pixie cut portato pure da Zoe Kravitz. Tale capigliatura regala sempre un look molto sbarazzino. Di seguito le novità del momento da non perdere....Continua a leggere

Tagli di capelli nell'autunno-inverno : il mullet e la nuance Brown Ale : In questo autunno-inverno 2019-2020 è arrivato il momento di scegliere un nuovo Taglio di capelli. L'ultima tendenza del momento è il mullet portato da Miley Cyrus. Questo hairstyle non è molto facile da portare, però molte donne almeno una volta vogliono provarlo. Di seguito tutte le novità del momento sulla colorazione Brown Ale. Nuove chiome Il mullet è sempre molto amato dalle celebrità e l'ultima a sfoggiarlo è stata Miley Cyrus. La ...

Tagli di capelli e tonalità per l'inverno : il long bob e le mèches rosa : Ormai è imminente l'arrivo dell'inverno 2020 e per questo si deve scegliere un nuovo Taglio di capelli. Nei prossimi mesi sarà di tendenza il long bob. Ultimamente questo haitsyle è portato anche dalla cantante Bianca Atzei. Nuove chiome Bianca Atzei fa sempre parlare di sé e questa volta è per un Taglio di capelli tutto nuovo: la cantante ha realizzato un long bob dove sono presenti anche delle scalature. Per quanto riguarda lo styling Bianca ...

Tagli di capelli corti per l'inverno 2020 : il carré e la frangia lunga e aperta : Rinnovare il proprio look e scegliere un nuovo Taglio di capelli è sempre piuttosto facile perché le proposte disponibili sono davvero molte. Per il prossimo inverno 2020 sarà in particolare molto amata la chioma corta portata anche da Selena Gomez. La cantante cambia molto spesso il suo hairstyle e ogni volta è sempre un grande successo. Nuove chiome Sul red carpet degli American Music Awards 2019 la bella Selena ha abbandonato i lunghi capelli ...

Tagli di capelli corti e medi per l'anno nuovo : dal caschetto lilla al Babylights : In vista dell'anno nuovo emergono tantissime tendenze legate ai Tagli di capelli. La moda riserva delle novità interessanti per qualsiasi capigliatura, ma nelle prime settimane del 2020 primeggeranno le chiome medie e corte. Dai caschetti classici color lilla ai pixie cut blu scuro, i trend promettono di accontentare tutte. Si parla anche di Long Bob e del freschissimo Shaggy Bob, che permetteranno di trascorrere i prossimi mesi freddi in pieno ...

Tagli di capelli preferiti dalle londinesi nell'autunno-inverno : il lob - lo shag e il bob : In questo autunno-inverno 2019-2020 sono proposti molti nuovi Tagli di capelli. In particolare sono molto gettonati il bob, il lob e lo shag. Questi hairstyle sono molto amati in particolare dalle ragazze di Londra, le quali spesso risultano essere le prime a lanciare delle nuove tendenze. ...Continua a leggere

Tagli di capelli medi nell'autunno-inverno : il carré pari e il caschetto scalato : In questo autunno-inverno 2019-2020 sono di tendenza molti nuovi Tagli di capelli. In particolare sono molto gettonate le chiome medie. Le proposte arrivano dai saloni dei più famosi parrucchieri. Nuove chiome I veri protagonisti della stagione sono i Tagli di lunghezza media: quest'ultimi sono sempre piuttosto facili da gestire. Nei saloni francesi sono stati realizzati dei carré da portare lisci o leggermente mossi. Il marchio Framesi ha ...

Tagli di capelli per l'autunno-inverno : il chin bob e gli accessori : In questo autunno-inverno 2019-2020 sono di tendenza molti nuovi Tagli di capelli. In particolare è molto gettonato il chin bob portato anche da Bella Hadid. Questo hairstyle è molto facile da portare ed è sfoggiato da molte celebrità. Nuove chiome Il grande protagonista dei prossimi mesi è senza nessun dubbio il chin bob: per chi non lo conoscesse si tratta di un caschetto pari e la sua lunghezza arriva al mento. Questa allarga otticamente i ...

Tagli di capelli corti nell'autunno-inverno : il caschetto e le mèches : In questo autunno-inverno 2019-2020 sono proposti molti nuovi Tagli di capelli. In particolare è molto amato da tutte le donne il caschetto corto portato da Lily Allen. La capigliatura è facilissima da acconciare ed è perfetta in ogni occasione. Di seguito le ultime novità del momento come le mèches. Nuove chiome Ultimamente Lily Allen ha abbandonato i suoi lunghi capelli color platino ed ha sfoggiato un'hairstyle tutto nuovo. La cantautrice ha ...

Tagli di capelli medi per l'autunno-inverno : il lob - il messy bob e lo smoky gold blonde : In questo autunno-inverno 2019-2020 sono di tendenza molti nuovi Tagli di capelli. In particolare sono molto gettonate le capigliature medie. L'hairstyle prima ha fatto perdere la testa alle celebrità di Hollywood e ultimamente anche quelle italiane. Di seguito tutte le novità del momento su il lob, il messy bob e lo smoky gold blonde. Nuove chiome Oltre a Kim Kardashian e Jennifer Lopez anche molte star italiane hanno optato per una lunghezza ...