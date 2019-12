Supergirl 5 si districa tra l’attacco di Lena e uno sconvolgente ritorno nel finale di

optimaitalia

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Siamo ormai a ridosso del Natale e5 e i suoi colleghi eroi si preparano ad andare in pausa non prima di aver affrontato il maxi crossover al via la prossima settimana per la gioia dei fan. La prima a "chiudere" i battenti è proprio la bella Kara (ancora più sotto la lente dopo le rivelazioni dei giorni scorsi di Melissa Benoist) che si avvia verso Crisi sulle Infinite Terre tenendo ancora sotto l'occhio attento della sua lente l'amica. Quello che è successo il mese scorso riecheggia ancora una volta nella serie che finalmente torna in onda dopo la pausa di due settimane per affrontare i sentimenti di Kara dopo le rivelazioni dell'amica (o ex?) alla Fortezza. La nostra eroina è ancora convinta di poter salvare l'amica dalla perdizione e la lotta per la sua anima ha luogo proprio nell'ottavo episodio andato in onda qualche ora fa negli Usa non senza sorprese.ATTENZIONE ...