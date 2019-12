Super Mario Maker 2 | Nuovo aggiornamento in arrivo

gamerbrain

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Per2 sta arrivando unleggendario. Il 5 dicembre, un update gratuito di2 per Nintendo Switch aggiungerà Link della serie The Legend of Zelda come personaggio giocabile, oltre a nuovi elementi per i livelli e una nuova modalità di gameplay. Tutte le novità sono visibili nel video2 – La spada suprema, nuovi elementi per i livelli e altro ancora! Dopo aver scaricato l’Ver. 2.0.0, iloggetto Spada Suprema sarà disponibile in esclusiva per lo stile 8-bitBros.. Quando viene raccolto questooggetto,si trasforma in Link, dotato di una nuova serie di mosse che permettono di attaccare con la spada, sparare frecce e lanciare bombe. Nel recente The Legend of Zelda: Link’s Awakening per Nintendo Switch, Link incontra personaggi noti del ...

