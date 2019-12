Sulla decarbonizzazione dell' Italia bisogna parlar chiaro

ilfoglio

(Di lunedì 2 dicembre 2019) dal sito rivistaenergia.it Come procede ladel nostro Paese? In un’interessante commentorecente fiera Ecomondo di Rimini, GB Zorzoli, pur sempre animato dall’ottimismoa volontà, non ha potuto disconoscere che nel nostro Paese le cose non stanno andando benevia

StartMagNews : Nel nostro #Paese le cose non stanno andando bene sulla via della decarbonizzazione. L’analisi dell’economista Albe… - AlessioPessott : 'Ministro, cosa ne pensa della norma sulla #prescrizione'? 'Decarbonizzazione' - PoStFuturo : RT @GreenItalia1: ?? Sulla #MozioneClima di @RossellaMuroni Condividiamo un altro punto della mozione ?? Favorire la transizione verso un s… -