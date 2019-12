Sul Mes per ora il governo resiste | sarà il Parlamento a decidere l’11 dicembre

**Ue : braccio ferro Di Maio-Gualtieri Sul Mes al vertice a P.Chigi** : Roma, 2 dic. (Adnkronos) – C’è stato un braccio di ferro, a quanto apprende l’Adnkronos, tra il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri e il responsabile degli Esteri Luigi Di Maio durante il lungo vertice sul Mes a Palazzo Chigi, durato ben 4 ore per la parte dedicata al fondo salva Stati e tutt’ora in corso su altri dossier, a partire da Alitalia. Il responsabile di via XX Settembre, spiegano fonti di governo ...

Il Governo si spacca ancora Sul Mes. La sfida Pd-M5s precipita in aula : A palazzo Chigi sono passati pochi minuti dall’inizio del vertice di maggioranza sul Mes quando Dario Franceschini esorta i partecipanti a mettersi d’accordo per arrivare a una nota comune. Mancano poche ore all’intervento di Giuseppe Conte in Parlamento. Matteo Salvini è lì, pronto a replicare la sfida del 20 agosto, quella che segnò la Caporetto del Conte I. Intorno al tavolo ci sono il premier, Luigi Di ...

Ue : fonti M5S Sul Mes - ‘molto da rivedere - decide Parlamento’ : Roma, 2 dic. (Adnkronos) – “Il Parlamento è sovrano ed è un bene che si sia deciso di non dare nessuna luce verde fino a quando il Parlamento non ne discuterà. è il parlamento che parla per primo. Per noi tante cose nell’Unione Economica e Monetaria vanno e riviste”. Lo sottolineano fonti M5S, subito dopo il vertice di governo a Palazzo Chigi sul Mes, il Meccanismo di stabilità europeo. L'articolo Ue: fonti M5S sul Mes, ...

Bradley Cooper ha messo gli occhi Sulle mamme (single) di New York? : Bradley Cooper e la figlia LeaBradley Cooper e la figlia LeaBradley Cooper e la figlia LeaBradley Cooper e la figlia LeaBradley Cooper e la figlia LeaBuone notizie per le mamme single di New York. Bradley Cooper, a sei mesi dalla (rancorosa) rottura con Irina Shayk, già si sarebbe stufato della vita da scapolo. E siccome passa il suo tempo libero soprattutto con la figlia Lea, 2 anni, per trovarlo, secondo i tabloid americani, starebbe ...

Palazzo Chigi - ancora in corso il vertice di maggioranza Sul Mes. Governo in bilico - tra malumori e tentativi di mediazione : Ha preso il via poco dopo le 19.30 a Palazzo Chigi il vertice di maggioranza sul Mes (il fondo Salva-Stati) che nelle ultime settimane ha creato non pochi grattacapi all’interno dell’esecutivo giallorosso. Da una parte il Movimento 5 Stelle, che chiede una revisione del trattato, dall’altra il Partito Democratico che lo giudica indispensabile per non perdere credibilità all’interno della Ue e non mettere in agitazione i ...

RiSultati Liga - 15ª giornata : Messi-gol e il Barça sbanca Madrid - la classifica aggiornata [FOTO] : Risultati Liga – In Spagna si torna in campo per una nuova giornata della Liga. Turno che si apre, come al solito, il venerdì. Nell’anticipo si sono sfidate Celta Vigo e Valladolid, 0-0 il risultato finale. Il Real Madrid apre il sabato con la vittoria per 1-2, in trasferta sul campo dell’Alaves. Il Valencia vince in rimonta contro il Villarreal, 2-1 il risultato. Domenica aperta dalla vittoria del Siviglia contro il ...

Renzi : Sul Mes chiariscano Pd e M5S : 21.30 "A differenza di altri accordi come il Fiscal Compct, il Mas non danneggia l' Italia ma aiuta le banche più in difficoltà, che sono quelle tedesche". Lo ha detto Renzi, leader di IV che non partecipa al vartice a Palazzo Chigi: "Si mettano d'accordo Pd e M5S. Non siamo noi quelli che litigano". "L'accordo è stato fatto quando la governo c'erano loro", ha detto Renzi riferendosi a Lega e M5S. "E' un meccanismo troppo debole, votato dal ...

Diretta/ Olimpia Milano Reggio Emilia - riSultato finale 89-78 - : Messina vince in casa : Diretta Olimpia Milano Reggio Emilia streaming video tv: risultato finale 89-78. Messina vince nella sfida di basket al Forum per l'11giornata di Serie A

Palazzo Chigi - al via il vertice di maggioranza Sul Mes. Governo in bilico - tra malumori e tentativi di mediazione : Ha preso il via poco dopo le 19.30 a Palazzo Chigi il vertice di maggioranza sul Mes (il fondo Salva-Stati) che nelle ultime settimane ha creato non pochi grattacapi all’interno dell’esecutivo giallorosso. Da una parte il Movimento 5 Stelle, che chiede una revisione del trattato, dall’altra il Partito Democratico che lo giudica indispensabile per non perdere credibilità all’interno della Ue e non mettere in agitazione i ...

Al via il vertice Sul Mes - assenti i renziani : È iniziato a Palazzo Chigi il vertice di maggioranza sul Mes. Al vertice sono presenti, oltre al premier Giuseppe Conte, il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, il titolare della Farnesina e capo delegazione del M5S, Luigi Di Maio, il ministro della Cultura e capo delegazione del Pd Dario Franceschini, il ministro della Sanità e capo delegazione di Leu Roberto Speranza. Presente anche il ministro per lo Sviluppo ...

Ue : iniziato a Palazzo Chigi vertice Sul Mes - assenti i renziani : Roma, 1 dic.(Adnkronos) – E’ iniziato a Palazzo Chigi il vertice sul fondo Salva Stati. Al tavolo oltre al premier Giuseppe Conte, al ministro degli Esteri Luigi Di Maio e al responsabile dell’Economia, Roberto Gualtieri, ci sono i ministri Roberto Speranza, Vincenzo Amendola, Dario Franceschini, Stefano Patuanelli e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro. Al tavolo, a quanto si apprende, non ...

Paragone si augura la fine del governo Sul Mes : «Spero emergano differenze tra M5s e Pd» : Non ha mai nascosto di essere euro-scettico. Ora il senatore Gianluigi Paragone, alla vigilia dell’informativa di Giuseppe Conte sul fondo Salva-Stati (Mes), spiega apertamente di tifare per la fine dell’esecutivo. «Mi auguro che emergano le differenze tra M5s e Pd e finisca il governo», ha detto alla trasmissione Agenda su SkyTg24. «Il Partito Democratico è un partito fortemente europeista, di un’Europa neoliberista che punta ...

Luigi Di Maio - capolavoro al contrario Sul Mes : com'è riuscito a farsi sfiduciare dai ministri M5s : Il capolavoro al contrario di Luigi Di Maio: farsi sfiduciare dal Movimento 5 Stelle confermando una posizione già espressa nel programma per le politiche del 2018, il Mes. Non è il "no" del capo grillino a inquietare ministri e parlamentari pentastellati, quanto la gestione caotica delle ultime set

Mes - mossa Conte-Gualtieri : veto Sulle banche per rimandare : Giuseppe Conte e Roberto Gualtieri hanno trascorso il sabato al telefono. E insieme, in vista il vertice di questa sera, il premier e il ministro dell'Economia hanno messo a punto una strategia...