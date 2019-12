digital-news

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Prima visione assoluta deluxe su, con il drama «» in onda da lunedì 2 dicembre, per sette appuntamenti in prima serata. Il poliziesco britannico - basato sulla serie difirmati Robert Galbraith, nom de plume di J.K. Rowling, presente tra i produttori della serie - ha debuttato su BBC1 nel 2017, per poi essere distribuito da HBO negli Stati Uniti e in...

novasocialnews : «Strike», al via su Premium CRIME la miniserie tratta dai noir bestseller - AgenziaOpinione : MEDIASET – Premium CRIME * “ Strike “: « AL VIA DA LUNEDÌ 2 DICEMBRE LA MINISERIE TRATTA DAI NOIR BESTSELLER DI ROB… - Riccbergna : A Genova il climate strike si fa di pomeriggio, conferenza e sit-in per l'ambiente - -