Strappo renziano sul carcere per gli evasori e sulle Fondazioni

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Una lunga maratona durata 14 ore e il decreto fiscale incassa il via libera della commissione Finanze della Camera: i deputati hanno votato il mandato al relatore. Il testo, in prima lettura a Montecitorio, è atteso in Aula per la discussione generale questa sera, ma non si esclude un rinvio a domani. Ènorme sulagliche la maggioranza si spacca: i renziani hanno infatti votato no.“Italia Viva resta sempre contraria, votiamo no”, dice il deputato Mauro Del Barba. Passa comunque l’emendamento dei relatori e del Governo: resta l’innalzamento complessivo delle pene, ma sarà meno consistente per i reati minori. Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia hanno abbandonato i lavori in commissione proprio poco prima del voto all’emendamento sulagli. La protesta riguarda anche, spiega Massimo ...

