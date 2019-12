anteprima24

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) –la “prima”. Il battesimo della “” 2019-2020, momento promosso da “Mille e una nota”, fa “sold out”. E raccoglie convinto entusiasmo in platea. Fabrizio, trombettista di richiamo internazionale, e “Freedom Jazz Trio” trascinano il pubblico del Teatro comunale concedendo bis e complessivi novanta minuti di note ed adrenalina. E’ un applauso convinto quello che scaturisce ad esito di una serata che ha portato a “chilometro zero” quella che è una eccellenza musicale non solo del panorama nazionale. Al cospetto di un Teatro, come detto, colmo in ogni ordine di posto, hanno salutato i presenti – in coda al momento concertistico – il sindaco Michele Napoletano, i parlamentari Pasquale Maglione e Danila De Lucia nonché la Dirigente dell’Istituto di Istruzione superiore “Lombardi”, Marilina ...

anteprima24 : ** Stagione concertistica di #Airola, ottima la 'prima': Bosso fa il pienone ** - Retesei : Airola. Stagione concertistica, ottima la “prima”: Bosso fa il pienone - user_tv : 'Mille e una nota', la 'Stagione concertistica' esordisce col botto. Il primo dei cinque appuntamenti con la musica… -