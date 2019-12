Squadre World Tour 2020 ciclismo | l’elenco completo e le nazionalità Le nuove formazioni

Ciclismo - i fornitori di biciclette per il 2020 : tutti i marchi delle Squadre World Tour. Ci sono cinque aziende italiane! : Siamo nel pieno del lungo periodo invernale durante il quale i ciclisti si allenano per farsi trovare pronti in vista dell’inizio della prossima stagione, il gruppo aspetta di tornare in strada per un 2020 molto ricco e intenso (ci saranno anche le Olimpiadi a fine luglio in quel di Tokyo) e questo periodo serve anche per conoscere i compagni di squadra, per fare un po’ di gruppo durante i raduni, per provare i nuovi materiali. Molte ...