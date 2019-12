Sorteggio ottavi Champions League 2019-2020 | data | orario | tv | streaming | possibili

oasport

(Di lunedì 2 dicembre 2019) I sorteggi deglidi finale delladi calcio si terranno lunedì 16 dicembre alle ore 12.00 a Nyon, in Svizzera: al momento tra le squadre italiane la Juventus è certa del primo posto nel girone, mentre Napoli, Inter ed Atalanta sono tutte ancora in corsa per il passaggio del turno, con i partenopei che potrebbero anche arrivare primi ed entrambe le formazioni nerazzurre lombarde possono classificarsi al massimo al secondo posto. La Juventus potrebbe incrociare Real Madrid, Tottenham, l’eventuale seconda tra Shakhtar Donetsk e Dinamo Zagabria, chi dovesse essere seconda tra Liverpool e Salisburgo, eventualmente il Borussia Dortmund, oppure una tra Lipsia, Zenit e Lione, e la seconda classificata tra Ajax, Zenit e Valencia. Il Napoli, in caso di successo nel girone pescherebbe tra Real Madrid, Tottenham, l’eventuale seconda tra Shakhtar Donetsk e Dinamo ...

