Sondaggio Swg per Mentana | effetto Mes Lega unica a crescere | l' incredibile exploit di

Sondaggio Swg - i governatori più amati. Luca Zaia - trionfo leghista. Su Zingaretti umiliante plebiscito : Il governatore del Veneto Luca Zaia in testa, subito seguito da Stefano Bonaccini in Emilia Romagna: l'efficacia dell'operato dei presidenti delle Regioni fotografata dall'Swg su un campione di 10.800 maggiorenni residenti in Italia - ad esclusione di Umbria, Molise, Valle d'Aosta e Trentino-Alto Ad

Enrico Mentana - Sondaggio Swg per il TgLa7 : esplode Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. Cifra mai vista : Clamoroso sondaggio Swg per il TgLa7 illustrato in diretta da Enrico Mentana. "Il centrodestra scende sotto il 50 per cento. Flessione della Lega, che resta il primo partito con il 33,1 per cento ma perde quasi un punto". Cresce e supera il 10 per cento Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, "che per

Lucia Borgonzoni - il clamoroso Sondaggio di Swg : vantaggio di 8 - 5 punti - le cifre condannano il governo : L'ultimo sondaggio che piove sull'Emilia Romagna è anche il più clamoroso. Si parla ovviamente della sfida-chiave tra Lucia Borgonzoni, candidata leghista del centrodestra unito, e Stefano Bonaccini, piddino e governatore uscente. Una sfida che non è solo regionale: se il centrodestra a trazione sov

Sondaggio Swg per Mentana - Italia Viva crolla in sette giorni : la picchiata di Matteo Renzi in cifre : Lunedì sera, il regno del Sondaggione di Enrico Mentana, proposto nel corso del TgLa7. Una rilevazione, quella firmata Swg, interlocutoria. Ma non per tutti. Si parte dal consueto primato della Lega di Matteo Salvini, primissima con il 34% tondo tondo, in calo dello 0,5% rispetto alla settimana prec

Sondaggio Swg - ribaltone leghista : "Il 53 per cento degli operai vota Lega". Schiaffo a Pd e M5s : Nei giorni scorsi, all' Auditorium Biagi di Bologna, per il 30° anniversario della "svolta della Bolognina" (il luogo in cui Achille Occhetto annunciò la rinuncia alla sigla "Pci" e al nome "comunista"), è stato rievocato il crollo del Muro di Berlino e si può immaginare quanta allegria ci fosse nel

Sondaggio Swg : centrodestra cresce e va oltre il 50% - in calo il M5S : Nuovo Sondaggio politico di Swg per conto del TGLa7. I dati sono chiari: il centrodestra continua la sua crescita e si conferma stabilmente come una coalizione forte e che potrebbe avere la maggioranza in parlamento. Secondo i dati commentati dal direttore del telegiornale Enrico Mentana, infatti, la coalizione composta da Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia supera la fatidica soglia del 50% e cresce rispetto all'ultima ...

Enrico Mentana - Sondaggio Swg per il TgLa7 : la Lega di Matteo Salvini e Giorgia Meloni volano. Crollo M5s : Enrico Mentana durante l'edizione serale del TgLa7 illustra i risultati del sondaggio Swg del lunedì. Secondo l'ultima rilevazione, la Lega di Matteo Salvini mantiene il trend positivo e allunga al 34,5 per cento (più 0,4), cresce anche Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni che si avvicina alla doppia

Squilibri d'Italia. Sondaggio Swg per Huffpost : Il lavoro, la crescita, la giustizia, l’ambiente e il divario Nord-Sud. Sono questi i temi del Sondaggio condotto da Swg per Huffpost e presentato a Milano, presso la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, in occasione del convegno organizzato da Huffpost dal titolo “Metamorfosi. Le conseguenze del cambiamento”.

Giuseppe Conte - tracolla la fiducia nel Sondaggio Swg : meno 11 per cento : La luna di miele con Italia ed italiani? Se c'è stata, per Giuseppe Conte, è finita da tempo. Lo mettono nero su bianco dei sondaggi rilanciati da Il Messaggero, nel dettaglio l'ultime rilevazione Swg che risale al 4 novembre. Il dato ovviamente è quello relativo alla fiducia che gli italiani ripong

Sondaggio Swg : Lega in continua crescita - centrodestra oltre il 50% : Secondo l'ultima rivelazione dell'istituto Swg per il Tg La7, resa nota nella giornata di ieri 4 novembre il centrodestra vola sempre più in alto e la coalizione va oltre il 50%. In grande difficoltà invece il Partito Democratico e il Movimento Cinque Stelle. Numeri preoccupanti per quanto riguarda le forze che sostengono il governo Conte Bis, specie se si confronta il dato con lo stesso Sondaggio compiuto a fine ottobre. I partiti che ...

Sondaggio Swg sul voto in Umbria - "preferenza nascosta" degli elettori grillini : Salvini - godimento assoluto : La sconfitta in Umbria sembra vicina a ripetersi anche in Emilia-Romagna. Dal Sondaggio Swg emerge per M5s e Pd uno scenario tragico: il 54 per cento degli elettori grillini non ha approvato l'accordo giallo-rosso. Sinonimo, questo, di una bocciatura anche alle future regionali. Tra i dem, invece, i

Sondaggio Swg per Enrico Mentana - effetto-Umbria : Lega e Fratelli d'Italia verso il 50% - al governo da soli? : Il Sondaggio del lunedì sera, Enrico Mentana, questa volta lo ha anticipato alla domenica sera. Lo ha proposto nel corso della Maratona per le regionali in Umbria che hanno registrato il trionfo del centrodestra e il dramma politico dei giallorossi in coalizione. Perché mai anticipare il Sondaggio i

Sondaggio Swg - Renzi non supera il confronto con Salvini : gli italiani premiano solo il leghista : Il leader della politica italiana è sempre lui: Matteo Salvini. Parola di Rado Fonda, direttore di Swg, che delinea uno scenario chiarissimo. "A crescere anche Giorgia Meloni, lei piace molto e più di Fratelli d'Italia". Non si può dire lo stesso di Giuseppe Conte, che dopo un mese e mezzo dal giura

Sondaggio Swg per Mentana - Pd-M5s crollano dopo la manovra. Lega e Fratelli d'Italia - massimo storico : Da un lato, come sottolinea Enrico Mentana, il caos di governo su una manovra pasticciata che non piace a nessuno che porta in dote una tempesta di tasse. Dall'altro, la manifestazione del centrodestra unito in piazza San Giovanni a Roma con le sue 200mila persone. Il risultato? Presto detto: crolla