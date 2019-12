Solskjaer | «Siamo giovani? Noi siamo lo United!» – VIDEO

calcionews24

(Di lunedì 2 dicembre 2019), le parole del tecnico del Manchester United al termine del match pareggiato ieri contro l'Aston Villa Deve ancora trovare la quadratura giusta il Manchester United che ieri ha pareggiato per 2-2 contro l'Aston Villa. Al termine della gara il tecnicoha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole. «Sì noiuna squadra giovane ma non deve essere una scusa. Noiil Manchester United e dobbiamo trovare continuità. Dobbiamo iniziare a vincere tre o quattro partite di fila con unità, ne abbiamo bisogno e voglio che i ragazzi sentano questo. Adesso dobbiamo solo pensare a lavorare bene fino a mercoledì perché abbiamo veramente poco tempo».