Solskjaer | che guaio! Il cancello non si apre | l’allenatore del Manchester United resta

Manchester United - il rientro di Pogba è sempre più vicino : Solskjaer tranquillizza i tifosi : L’allenatore norvegese ha rivelato come il rientro in campo di Pogba sia previsto dopo la prossima sosta per le nazionali Il rientro di Paul Pogba si avvicina, il centrocampista francese è sulla via del recupero dopo l’infortunio patito lo scorso 30 settembre, durante la gara pareggiata dal Manchester United contro l’Arsenal. Dal quel momento in poi, l’ex Juve non è più sceso in campo e, adesso, sembra che il suo ...

Manchester United-Liverpool - botta e risposta velenoso tra Klopp e Solskjaer : il norvegese replica alle accuse : Il manager dei Red Devils ha risposto per le rime al collega del Liverpool, rispedendo al mittente le frecciatine ricevute Jurgen Klopp attacca, Ole Gunnar Solskjaer risponde. Il manager del Manchester United non ha gradito le accuse del collega tedesco, che ha tacciato di difensivismo i Red Devils nel corso del match giocato ieri ad Old Trafford. AFP/LaPresse Come se non bastasse, Klopp si è anche scagliato contro l’arbitro ...

Manchester United - Solskjaer non fa dietrofront : “scelta corretta quella di vendere Lukaku e Sanchez” : L’allenatore norvegese è tornato a parlare delle cessioni di Lukaku e Sanchez, partiti entrambi la scorsa estate con destinazione Inter Nessun pentimento, Ole Gunnar Solskjaer non si è affatto pentito di aver avallato le cessioni di Lukaku e Sanchez, passati all’Inter nella scorsa finestra estiva. Marco Alpozzi/LaPresse Intervistato ai microfoni di Sky Sports UK, l’allenatore del Manchester United ha sottolineato come si ...

Manchester United - Solskjaer sempre in bilico : si pensa al sostituto e al mercato - occhi anche in Italia : Il futuro di Ole Gunnar Solskjaer resta appeso a un filo. La peggior partenza del Manchester United negli ultimi 30 anni ha messo in discussione la posizione del tecnico norvegese. Il 12esimo posto a +2 sulla zona retrocessione, le zero vittorie nelle ultime cinque partite non possono essere trascurati. Alla ripresa c’è la gara contro il Liverpool capolista a punteggio pieno all’Old Trafford ma potrebbero essere le successive ...