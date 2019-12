Sky Cinema Christmas | pioggia di film per Natale ed una clip in esclusiva de Il Grinch

Lunedi 2 Dicembre sui canali Sky Cinema HD : Il GrinchAnimazione campione d'incassi targata Illumination tratta dal racconto del Dr. Seuss. Lo scorbutico mostriciattolo verde odia lo spirito del Natale ed elabora un piano per sabotare la festa. (SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301 e SKY Cinema COLLECTION HD ore 21.45/canale 304) Devil's Knot - Fino a prova contrariaColin Firth e Reese Witherspoon in un intenso thriller tratto da una storia vera. L'omicidio di tre bambini porta ...

Guida Tv Lunedì 2 dicembre - Il Grinch su Sky Cinema Uno : Guida Tv Lunedì 2 dicembre Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 21:25 I Medici 3×01-02 1a Tv Rai 2 ore 21:20 Maledetti Amici Miei Rai 3 ore 21:20 Report Canale 5 ore 21:40 Live – Non è la D’Urso Italia 1 ore 21:20 Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare Rete 4 ore 21:25 Quarta Repubblica La7 ore 21:15 Grey’s Anatomy 15×18-19 1a Tv Free Tv8 ore 21:25 Quantim of Solace Nove ore ore 21:30 Pizza Hero ...

Sky Cinema Christmas - il canale dedicato ai film a tema natalizio : Da domenica 1 fino a mercoledì 25 dicembre, in occasione delle festività natalizie, si accende il canale Sky Cinema Christmas (alla posizione 303), con una programmazione interamente dedicata ai film a tema natalizio, le commedie per tutta la famiglia e grandi titoli in linea con lo spirito delle feste. Tra i titoli di punta, in primo piano IL GRINCH, film d’animazione completamente digitale targato Illumination ...

Domenica 1 Dicembre sui canali Sky Cinema HD : Captive StateIl futuro è alieno in un fanta-thriller con John Goodman e Vera Farmiga. Nella Chicago del 2025, governata dagli extraterrestri, un gruppo di dissidenti organizza l'insurrezione.(SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301) La Paranza dei BambiniMiglior sceneggiatura a Berlino per il film tratto dal bestseller di Roberto Saviano. Napoli: l'ascesa nel mondo della criminalità di un gruppo di giovanissimi affamati di denaro e ...

Sabato 30 Novembre sui canali Sky Cinema HD : La verità, vi spiego, sull'amoreAmbra Angiolini, Carolina Crescentini ed Edoardo Pesce nella commedia tratta dal romanzo della blogger Enrica Tesio. Precipitata nel caos dopo la rottura con il marito Davide, la quarantenne Dora si ritrova con due figli da accudire e una solitudine che non aveva mai pensato di dover affrontare. Gli imprevisti si accumulano, il disordine dilaga e Dora va incontro a una serie di comiche e inverosimili ...

Venerdi 29 Novembre sui canali Sky Cinema HD : Non sono un assassino Riccardo Scamarcio, Alessio Boni ed Edoardo Pesce in un thriller dal romanzo di Francesco Caringella. Un vicequestore viene accusato dell'omicidio di un giudice di cui era amico fraterno(SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301) Un marito a metàFrizzante commedia francese su un triangolo amoroso. Dopo aver scoperto che il marito la tradisce, Sandrine propone all'amante Virginie un accordo: l'affidamento congiunto...

Giovedi 28 Novembre sui canali Sky Cinema HD : I vichinghiGuerrieri all'assalto in un action che esalta la mitologia del popolo di Thor. Costretto da una tempesta a rifugiarsi in Scozia, un gruppo di predoni vichinghi rapisce la figlia del Re. (SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301) Ultimo tango a ParigiUn uomo (Marlon Brando) , rimasto vedovo della moglie suicida, si aggira per Parigi in preda a una irrefrenabile malinconia, dovuta, oltre che alla perdita della sua compagna, a un passato ...

Mercoledi 27 Novembre sui canali Sky Cinema HD : Se son roseLeonardo Pieraccioni dirige e interpreta una commedia su un eterno Peter Pan. Un cinquantenne single e' costretto dalla figlia a riallacciare i contatti con tutte le sue ex. (SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301) Novecento - Atto IISecondo capitolo dell'epopea firmata da Bernardo Bertolucci che riprende le vicissitudini di Alfredo e Olmo, sullo sfondo della storia italiana dal Fascismo alla Liberazione. (SKY Cinema DUE HD ore...

Mercoledi 27 Novembre sui canali Sky Cinema HD : Se son roseLeonardo Pieraccioni dirige e interpreta una commedia su un eterno Peter Pan. Un cinquantenne single e' costretto dalla figlia a riallacciare i contatti con tutte le sue ex. (SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301) Novecento - Atto IISecondo capitolo dell'epopea firmata da Bernardo Bertolucci che riprende le vicissitudini di Alfredo e Olmo, sullo sfondo della storia italiana dal Fascismo alla Liberazione. (SKY Cinema DUE HD ore...

Martedi 26 Novembre sui canali Sky Cinema HD : Outcast - L'ultimo templareNicolas Cage e Hayden Christensen in un action nella Cina del XII secolo. Due guerrieri crociati difendono il legittimo erede al trono imperiale dal perfido fratello maggiore. (SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301) Novecento Atto IAtto I: in una fattoria dell’Emilia crescono insieme Olmo, figlio di contadini, e Alfredo, erede del padrone, nati nello stesso giorno del 1900. Dopo i primi scioperi nei ...

Lunedi 25 Novembre sui canali Sky Cinema HD : L'agenzia dei bugiardiGraffiante commedia con Giampaolo Morelli, Alessandra Mastronardi e Massimo Ghini. Il titolare di un'agenzia che fornisce alibi agli adulteri si innamora della figlia di un cliente.(SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301) Se la strada potesse parlareOscar a Regina King in un...

Mollami - su Sky Cinema Uno arriva il film con il senso di colpa in versione... pupazzo : E' una young comedy con tocchi di fantasy tutta made in Italy. Stiamo parlando di Mollami, la commedia Sky Original in onda questa sera, 24 novembre 2019, alle 21:15 su Sky Cinema Uno e su NOW TV. Una produzione Sky ed Italian International film presentata nell'ultima edizione di "Alice nella città", la sezione autonoma e parallela del Festival del Cinema di Roma dedicata alle nuove generazioni. In alto potete vedere una clip in esclusiva Blogo ...

Mollami - su Sky Cinema Uno arriva il film con il senso di colpa un versione... pupazzo : E' una young comedy con tocchi di fantasy tutta made in Italy. Stiamo parlando di Mollami, la commedia Sky Original in onda questa sera, 24 novembre 2019, alle 21:15 su Sky Cinema Uno e su NOW TV. Una produzione Sky ed Italian International film presentata nell'ultima edizione di "Alice nella città", la sezione autonoma e parallela del Festival del Cinema di Roma dedicata alle nuove generazioni. In alto potete vedere una clip in esclusiva Blogo ...

Mollami - la nuova produzione originale Sky in prima tv su Sky Cinema : Arriva in prima tv su Sky la nuova produzione originale Sky Mollami, il road movie young adult dalle inaspettate venature fantasy, presentato all’ultima edizione di Alice nella città, la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma dedicata alle giovani generazioni. Andrà...