Skeleton | Coppa del Mondo 2019-2020 | il calendario completo Programma | orari e tv

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Scatta nel prossimo weekend ladeldi, la trentaquattresima edizione del massimo circuito mondiale. Inizierà ufficialmente nella giornata del 7 dicembre a Lake Placid, negli Stati Uniti, e si concluderà il 16 febbraioa Sigulda, in Lettonia, svolgendosi come di consueto in parallelo alladeldi bob. Si disputeranno 16 gare totali: otto per le donne e altrettante per gli uomini. Al termine della stagione si terranno i campionati mondiali di Altenberg, in Germania, competizione non valida ai fini delladel. La tappa conclusiva di Sigulda assegnerà inoltre i titoli europei. In teoria ladeldoveva scattare nello scorso fine settimana a Park City, ma la tappa statunitense è stata cancellata a causa di problemi legati all’impianto di refrigerazione della pista ed è quindi stata spostata a Lake Placid, località che ...

