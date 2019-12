Silvio Berlusconi ai tifosi | Scusate | vi devo salutare perché devo andare a

Alba Parietti quando dissi di no a Silvio Berlusconi : La showgirl Alba Parietti durante in un’intervista al programma “Un Giorno da Pecora”, ha ammesso che dire no a Silvio Berlusconi è stata una cazz**** enorme. «All’epoca pensavo che prendere soldi da lui sarebbe stato un po’ come vendermi al diavolo. Avrei potuto rimanere fedele a me stessa anche accettando quella offerta». Su Rai Radio1 ha ricordato anche gli ammiratori come Alain Delon e le telefonate di Gianni ...

Massimo Giletti a Non è l'Arena : "Agguato a Silvio Berlusconi - nascosto tra i bidoni della spazzatura" : Apre il cassetto dei ricordi, Massimo Giletti. Lo fa nel corso della puntata di Non è l'Arena in onda domenica 1 dicembre su La7. In corso a Palazzo Chigi c'è il vertice di Maggioranza sul Mes, in collegamento l'inviato Daniele Bonistalli il quale, però, confessa di non avere grandi novità su quanto

Silvio Berlusconi : “governo cadrà a breve. Evitare isolamento UE” : Silvio Berlusconi: “governo cadrà a breve. Evitare isolamento UE” Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, reduce da una recente caduta a Zagabria dove ha preso parte al congresso del Partito Popolare Europeo, è tornato a commentare la politica nazionale. L’ex premier vuole recuperare il terreno perso dal movimento politico che ha fondato e si proietta nelle prossime sfide che attendono il centrodestra. Silvio Berlusconi: il ...

Fondazione Open - Matteo Renzi come Silvio Berlusconi che diceva : “Sono il più perseguitato nella storia” : A leggere le parole di Matteo Renzi, intervenuto due volte per commentare l’inchiesta dei pm fiorentini sulla Fondazione Open, sembra che a scriverle sia stato un altro ex premier: Silvio Berlusconi. Anche il leader di Forza Italia, con cui il Pd guidato dal senatore di Firenze ha governato, in passato ha attacco i magistrati che indagavano su di lui o che lo hanno giudicato più o meno con le stesse parole. “Sono l’uomo ...

Chiambretti a Pier Silvio Berlusconi : "Voglio che mia figlia sposi tuo figlio". La reazione di mister Mediaset : Pier Silvio Berlusconi e Piero Chiambretti sono stati protagonisti di una esilarante doppia intervista a Il Messaggero nella quale sembrano avere grandi progetti per il futuro, tra cui un matrimonio in famiglia. "Ci tengo che mia figlia sposi suo figlio", ha dichiarato il conduttore: "Diventeremmo p

Silvio Berlusconi - il messaggio privato ricevuto dagli "stabilizzatori" : "Se suonano le sirene al Senato..." : Erano i "responsabili" per Silvio Berlusconi, oggi sarebbero gli "stabilizzatori" di Giuseppe Conte e vengono tutti da Forza Italia, o quasi. Secondo un retroscena del Messaggero, mentre un gruppo di senatori grillini sarebbe in procinto di passare con la Lega o nel Misto, a Palazzo Madama si corre

Silvio Berlusconi parla a Libero : "Matteo Salvini è il nostro bomber - io regista - Giorgia Meloni ala" : Silvio Berlusconi è in ospedale, alla Madonnina di Milano. Ma sta bene e ha voglia di parlare. Ha solo preso una gran botta all'anca, con relativo ematoma, a Zagabria, da dove arriva e dove ha partecipato alla tre giorni di lavori del Partito Popolare Europeo, che è sempre più casa sua. All'uscita,

Incidente per Silvio Berlusconi. È successo dopo un selfie : le sue condizioni : Momenti di grande paura e tensione si sono vissuti a Zagabria, la capitale della Croazia, dove era in corso il congresso del Ppe. Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è caduto e l’Incidente ha fatto inizialmente temere il peggio. Fortunatamente ha semplicemente riportato un grosso ematoma, ma in un primo momento si era pensato alla temuta frattura del femore. L’ex premier è stato trasportato in aereo alla clinica ‘La Madonnina’ di Milano ...

