Siena | professore ordinario di filosofia twitta frase pro Hitler Il rettore | “Sono

(Di lunedì 2 dicembre 2019) “Vi hanno detto che sono stato un mostro per non farvi sapere che ho combattuto contro i veri mostri che oggi vi governano dominando il mondo”. Lo ha scritto su Twitter Emanuele Castrucci,didel diritto, su Twitter, accompagnando il post con una foto di. Un post che non è passato inosservato e ha scatenato anche se in ritardo le reazioni deldell’università di, Francesco Frati, che ha annunciato: “Le vergognose esternazioni delCastrucci offendono la sensibilità dell’intero Ateneo; ho già dato mandato agli uffici di attivare provvedimenti adeguati alla gravità del caso”. Vi hanno detto che sono stato un mostro per non farvi sapere che ho combattuto contro i veri mostri che oggi vi governano dominando il mondo. pic.twitter.com/R3noH2Glbh — Emanuele Castrucci (@castrucci1) 30 novembre 2019 Ilin ...

