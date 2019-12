Shelley Morrison morta | addio alla Rosario di “Will & Grace” | il suo personaggio

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 dicembre 2019) L’attrice statunitense, volto noto del telefilm “Will; Grace” dove ha interpretatoSalazar, la cameriera di Karen Walker (Megan Mullally), èdomenica all’età di 83 anni al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles per complicazioni cardiache legate ad una breve malattia. Era sposata con lo scrittore Walter Dominguez. Dal 1999 al 2006interpretò nella popolare serie tv “Will; Grace” Inez Consuelo YolandaSalazar, segnalandosi per la sua brillante interpretazione in un cast che ha vinto il premio Screen Actors Guild come miglior gruppo in una serie comica. Originariamente scritto per un singolo episodio, ildella cameriera si rivelò così popolare nei duetti con la protagonista Megan Mullally da conquistarsi un ruolo in tutte le otto stagioni della serie Nbc. Nata con il vero nome di Rachel ...

