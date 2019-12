Sergio Mattarella | il messaggio del fedelissimo Pierluigi Castagnetti | Cala il

Mes - Sergio Mattarella e il "gelido silenzio" dopo l'appello di Salvini. Retroscena : a rischiare è Conte : La risposta di Sergio Mattarella: "Un gelido silenzio". Il quirinalista del Corriere della Sera Marzio Breda, di fatto il più affidabile interprete dei pensieri e degli umori dei Capi dello Stato, spiega che "non ha destato molto stupore sul Colle" l'appello di Matteo Salvini al Capo dello Stato. Il

Mes - Matteo Salvini invoca l'intervento di Sergio Mattarella : "Attentato alla Costituzione - da fermare" : Guerra vera, durissima, sul Mes. A muoverla è Matteo Salvini, che chiama in casa Sergio Mattarella: "Chiederemo al garante della Costituzione di farla valere. Questo è un attentato alla sovranità nazionale", ha affermato il leader dell Lega. Nel mirino, ovviamente, anche Giuseppe Conte: A giudizio n

Sergio Mattarella : "La violenza sulle donne è un'emergenza pubblica" : “La violenza sulle donne non smette di essere emergenza pubblica e per questo la coscienza della gravità del fenomeno deve continuare a crescere. Le donne non cessano di essere oggetto di molestie, vittime di tragedie palesi e di soprusi taciuti perché consumati spesso all’interno delle famiglie o perpetrati da persone conosciute. Inoltre, sminuire il valore di una donna e non riconoscerne i meriti nella vita pubblica e ...

Luigi Bisignani : "A Sergio Mattarella resteranno soltanto le elezioni". Crisi imminente - "chi stacca la spina" : Il governo ha i giorni contati. Secondo Luigi Bisignani, infatti, "questa armata Brancaleone che regge il governo manettaro di Giuseppe Conte non arriverà a fine legislatura". Il primo dei tre "che staccherà la spina", tra Luigi Di Maio, Nicola Zingaretti e Matteo Renzi, "sarà quello che perderà di

Sergio Mattarella convoca Giuseppe Conte al Quirinale - stufo per i ritardi sull'Ilva : un gesto pesantissimo : Sergio Mattarella non è Contento dell'attività politica del premier Conte. E con la convocazione dei sindacati al Quirinale, lo ha ampiamente dimostrato, scrive La Stampa in edicola martedì 19 novembre. In base al galateo istituzionale, non è compito del presidente additare la strada al capo del gov

Sergio Mattarella - la nonnina che lo insultava rischia il carcere : il suo interrogatorio disperato : Tra chi potrebbe finire a processo per gli insulti irriferibili contro Sergio Mattarella c'è anche la signora Elvira Zanrosso, pensionata di 68 anni residente a Bologna. Erano i giorni della formazione del governo M5s-Lega, per la precisione il momento era quello in cui il Capo dello Stato rifiutò i

Annalisa Chirico : "Cosa c'è dietro il sì di Matteo Salvini a Mario Draghi al posto di Sergio Mattarella" : Perché Matteo Salvini ha detto sì a Mario Draghi come candidato alla presidenza della Repubblica dopo Sergio Mattarella? Secondo Annalisa Chirico c'è una ragione ben precisa che la giornalista scrive in un post pubblicato sul suo profilo Twitter: "Il 'why not' di Salvini sulla eventuale futura elezi

Sergio Mattarella : «La scorta a Liliana Segre segno dell'intolleranza di questo periodo» : «La solidarietà, la convivenza, il senso di responsabilità devono contrastare l'intolleranza, l'odio, la contrapposizione». Lo ha detto il presidente della...

Sergio Mattarella - bomba Ilva sul governo. Retroscena : ultimatum al premier - o si risolve o si vota : Prima a Montecitorio, poi a Palazzo Madama. È nelle due informative che il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, rende in Parlamento «sulla situazione dell' azienda Ilva di Taranto» che il governo certifica la propria impotenza di fronte all' annuncio di fuga di ArcelorMittal. Il mi

Insulti e minacce a Sergio Mattarella - nove “odiatori” verso il processo a Palermo : La Procura di Palermo ha chiuso l’indagine e si appresta chiedere il rinvio a giudizio di nove persone che, nel 2018, sui social, insultarono e minacciarono il Capo dello Stato Sergio Mattarella. Gli “haters”, accusati di attentato alla libertà, offesa all’onore e al prestigio del Presidente della Repubblica e istigazione a delinquere rischiano fino a 15 anni di carcere. Gli scritti minacciosi e offensivi riempirono i social ...

Sergio Mattarella - retroscena Dagospia : "Se il Pd perde in Emilia Romgna - Zingaretti lascia e si vota" : Dagospia prova a prevedere il futuro politico e guarda avanti a gennaio 2020. Più precisamente al giorno dopo il 26 gennaio, la data delle elezioni regionali in Emilia Romagna. Ma che succede se il centrosinistra (col M5s) dovesse perdere la storica regione rossa? Si fa presto a dire, come fanno ogg

Sergio Mattarella - la svolta verso Matteo Salvini : niente più referendum solo elezioni : L'ipotesi che il governo cada è talmente reale che lo stesso Sergio Mattarella mette le mani avanti: "Formule politiche ulteriori non sono ammesse". D'altronde la sconfitta in Umbria, nonostante Giuseppe Conte le tenti tutte per minimizzare, è stato lo specchio di un'Italia stanca della sinistra. E

Vittorio Feltri a Sergio Mattarella : "Sciogliere le Camere e urne. Conte e Zingaretti senza dignità" : Bisogna saper perdere. E nessuno è più bravo di Conte e Zingaretti nell'arte dell' insuccesso. Entrambi meritano un premio, quello di essere spediti a casa con la preghiera di trascurare la politica così come gli elettori trascurano loro, preferendo dare il voto a chiunque altro. È vero che una cons

Sergio Mattarella - il retroscena : no a un nuovo esecutivo - in caso di crisi si torna al voto : Il Quirinale è in allarme dopo la legnata sonora che ha preso l'alleanza di governo alle elezioni regionali in Umbria. Il presidente Sergio Mattarella punzecchiato da Matteo Salvini e da Giorgia Meloni che premono per tornare al voto non può sfiduciare il Parlamento finché, come recita la costituzio