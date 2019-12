Sempre più vicino lo scambio a Valencia tra Hamilton e Rossi

Con il via allo Spid professionale la Pa è Sempre più a portata di click : La nuova identità parte oggi ed è di due tipi: per le persone fisiche e per quelle giuridiche. Entrambe le credenziali rendono più agevole gestire le attività con la pubblica amministrazione

Rifiuti : Legambiente - il Veneto si fa Sempre più riciclone ma rallenta la corsa (3) : (Adnkronos) - Novità, Monfumo (Tv) conquista il primo posto, con un secco residuo di 23 kg/ab e una raccolta differenziata all’86%. Per le altre province i primi classificati sono San Gregorio nelle Alpi (Bl) con un residuo di 26 kg e una differenziata all’86% e Castegnero (Vi) con un residuo di 37

Rifiuti : Legambiente - il Veneto si fa Sempre più riciclone ma rallenta la corsa : Venezia, 2 dic. (Adnkronos) - “La metà dei cittadini veneti sono 'ricicloni', ma i Rifiuti aumentano. Servono obiettivi più ambiziosi e far decollare i modelli virtuosi: alla prossima Giunta il compito di predisporre un Piano per l’economia circolare dei Rifiuti” . Lo sottolinea il dossier di Legamb

Sempre più vicino il lancio di Solar Orbiter - una missione “infuocata” : La missione Solar Orbiter dell’Agenzia Spaziale Europea e della NASA è stata presentata oggi dall’ESA alla comunità scientifica italiana in una giornata di studio organizzata dall’Agenzia Spaziale Italiana. La missione, che durerà circa 7 anni, fa parte del programma scientifico dell’ESA Cosmic Vision 2015-2025: il lancio è in programma nella notte tra il 5 e 6 febbraio 2020 da Cape Canaveral a bordo di un razzo Atlas ...

Adolescenti in sovrappeso e cibo spazzatura : un problema Sempre più diffuso : Oltre un adolescente su dieci è in sovrappeso e due su dieci non fanno colazione nei giorni di scuola, ma in compenso bevono meno bibite zuccherate/gassate rispetto agli anni precedenti. Solo uno su dieci fa attività fisica quotidiana, e uno su quattro trascorre più di due ore al giorno in attività sedentarie. Due su dieci hanno sperimentato il binge drinking (più bevande alcoliche nella stessa occasione), quattro su dieci hanno avuto esperienze ...

Governo Pd-M5S - Castagnetti : 'Sempre più difficile continuare - caliamo il sipario?' : Le elezioni regionali che si terranno in Emilia Romagna e Calabria, ma prima ancora il dibattito sul Mes: sono essenzialmente questi i temi su cui un Governo, non troppo stabile a dire la verità, potrebbe scivolare come su una buccia di banana. L'intesa tra Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle continua ad essere minata da voci all'interno dei partiti che digeriscono male l'alleanza e non mancano voci autorevoli dal passato che, ...

Clima : Madrid dovrà dare una risposta a una società civile Sempre più cosciente : Oggi inizia la Conferenza sul cambiamento Climatico organizzata dalle Nazioni Unite (COP 25). Saranno due settimane di lavori, a cui parteciperanno i delegati di circa 200 Paesi del mondo, che dovranno rispondere al monito Climatico lanciato dal segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, che ha sottolineato come “il punto di non ritorno non è più oltre l’orizzonte”. Durante il summit, i singoli Paesi dovranno spiegare in modo ...

Francesco Guccini : “mai stato comunista - Sempre ‘azionista’. L’anarchia non esiste più”. : Nell’intervista rilasciata al “Corriere della Sera”, dichiara Francesco Guccini:”mai stato comunista, sempre ‘azionista'” riferendosi ai fratelli Rosselli. E aggiunge: “L’anarchia non esiste più”, ricordando Fabrizio de André. L’autore di “Eskimo” dichiara al Corriere della Sera”: “comunista? Macché. Ero pure antisovietico. Cinque anni fa feci un endorsement per ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019-2020 : Paris protagonista numero uno a Lake Louise anche senza vittoria - Shiffrin Sempre più nella storia : Non è arrivata la vittoria ma Dominik Paris è stato indubbiamente l’assoluto protagonista del primo weekend di gare veloci a Lake Louise. Il 30enne altoatesino della Val d’Ultimo ha collezionato due piazze d’onore alle spalle di due che sono riuscita a fare la gara perfetta, il tedesco Thomas Dressen ieri in discesa, che l’ha beffato per 2 centesimi, e l’austriaco Matthias Mayer, il cui vantaggio è stato molto più netto, 4 decimi, oggi in ...

Oroscopo 2020 Pesci - amore : sentimenti Sempre più forti : Il 2020 per il segno dei Pesci sarà davvero molto positivo in ambito sentimentale. Le relazioni conosceranno concretezza e affiatamento, mentre le conquiste potrebbero essere meno favorevoli nella seconda metà dell'anno. Le amicizie saranno delle vere e proprie “garanzie” per molti mesi, ma quelle più “vecchie” dovranno essere rivedute. L'intesa in famiglia non sempre sarà autentica, bisognerà valutare i membri caso per caso....Continua a leggere

CorSport : Insigne non è più centrale nel Napoli. Le sue partite durano Sempre poco e Sempre meno : Dal gol segnato a Salisburgo, in Champions, il 23 ottobre scorso, Lorenzo Insigne sembra aver perso fantasia e sicurezza, scrive il Corriere dello Sport. Dopo quel gol, è ripiombato di nuovo nel vuoto dal quale pareva riemerso. “il talento è sfiorito, il leader s’è dissolto e il capitano ha avvertito un dolore al gomito a San Siro e ha dovuto rinunciare alla trasferta a Liverpool”. Il capitano ha guardato in tv, da casa, il gol di Mertens ad ...

Pidocchi sulle ciglia finte - Sempre più casi - è allarme : Sono in netto aumento i casi di Pidocchi sulle ciglia finte. Infatti, le ciglia, allo stesso modo del cuoio capelluto, sono una zona che attira l’insorgenza dei Pidocchi. Quando i Pidocchi si formano sul cuoio capelluto è certo un bel problema soprattutto a livello di fastidio, ma quando si annidano sulle ciglia finte il problema è ancora più complicato perché possono insorgere infezioni anche gravi che coinvolgono anche gli occhi e le ...

League of Legends sta per accogliere Aphelios - il campione 'più complesso di Sempre' : League of Legends si prepara per lanciare il suo nuovo eroe, il quale è stato presentato in pompa magna come il "più complesso e completo campione mai creato".Come possiamo vedere, il suo nome è Aphelios e la sua complessità è data da un kit unico, tanto da necessitare di un HUD speciale per essere utilizzato. Aphelios potrà dunque portare con sé ben 5 armi, ognuna con un diverso attacco base. Potremo quindi attaccare con l'arma principale in ...

League of Legends - in arrivo il campione "più complesso di Sempre" : League of Legends si prepara per lanciare il suo nuovo eroe, il quale è stato presentato in pompa magna come il "più complesso e completo campione mai creato".Come possiamo vedere, il suo nome è Aphelios e la sua complessità è data da un kit unico, tanto da necessitare di un HUD speciale per essere utilizzato. Aphelios potrà dunque portare con sé ben 5 armi, ognuna con un diverso attacco base. Potremo quindi attaccare con l'arma principale in ...