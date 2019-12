Selvaggia Roma : "Chiedo scusa per la gaffe sui bimbi africani. Non sono una persona cattiva..." : Selvaggia Roma, recentemente, sponsorizzando un integratore su Instagram, ha commesso una gaffe che ha scatenato la puntuale bufera sui social ("Comincio a prenderli che mi sa che mi si è fermato il metabolismo. C'ho una panza! Avete presente i bambini africani? Ecco, io sto facendo quella fine!").Per questo incauto paragone, l'ex partecipante di Temptation Island, ovviamente, è stata subissata da critiche, accuse di razzismo e anche da ...

Selvaggia Roma attacca Francesco e Antonella : 'Non ricordo il numero del manicomio' : Un nuovo capitolo si aggiunge alla storia senza fine che vede protagonisti Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi: dopo il riavvicinamento della coppia, avvenuta quasi in diretta sui social con tanto di lacrime del personal trainer, è arrivato il commento pungente e sarcastico di Selvaggia Roma, ex di 'Lenticchio'. La ragazza ha commentato negativamente il ritorno di fiamma, tanto da parlare addirittura di 'manicomio'. Il commento sarcastico ...

“Tutto fuori!”. Selvaggia Roma nuda sui social - lo scatto fa girare la testa : Selvaggia Roma senza freni. L’ex fidanzata di Francesco Chiofalo debordante sui social. L’influencer si è mostrata come mai era successo prima. L’affascinante Selvaggia Roma ha deciso di movimentare un po’ la serata dei suoi followers postando una sua foto decisamente “piccante”. L’ultimo post di Selvaggia Roma su Instagram lascia davvero pochissimo spazio all’immaginazione. L’influencer ha pubblicato una sua foto mentre dorme completamente ...

Selvaggia Roma dalla parte di Antonella Fiordelisi : “Francesco Chiofalo ha tradito anche me” : Francesco Chiofalo avrebbe tradito Antonella Fiordelisi. Selvaggia Roma ha detto la sua in proposito. Ha espresso la sua solidarietà ad Antonella Fiordelisi e ha chiarito di non credere alle "lacrime da coccodrillo" ostentate sui social dal suo ex fidanzato. A suo dire avrebbe assistito tante volte alla stessa scena in passato. Francesco Chiofalo avrebbe tradito Antonella Fiordelisi. Lo sostiene Aurora Ciorbi, la donna che dice di avere una ...