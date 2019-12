Scopre il tradimento del marito grazie a una recensione gastronomica sul Washington Post

huffingtonpost

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Spiacevole scoperta per una lettrice della rubrica settimanale del critico gastronomico Tom Sietsema sul. Nella foto allegata allarealizzata dal food editor americano, la donna ha riconosciuto ila cena con l’amante. A raccontare il fatto al critico gastronomico è stata la stessa donna in una serie di messaggi,ati poi da Sietsema su Twitter. “Tom”, si legge nello scambio di battute, “La tua ultima criticaè accompagnata da una foto di mioa cena con una donna che non sono io. Messo di fronte alle prove fotografiche, ha confessato di avere una relazione. Ho pensato che ti saresti divertito conoscendo il ruolo che hai interpretato in questo dramma. Il tutto è avvenuto nel giorno del Ringraziamento, ti sono grata per aver denunciato un infedele”.So, this popped up ...

