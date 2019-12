Sconto in fattura o cessione | si può scegliere solo un’opzione

Lavori in casa - il calendario dello Sconto in fattura adesso è completo : Le imprese, dopo l’ultimo intervento dell’agenzia delle Entrate, possono recuperare in compensazione i crediti fiscali incamerati con il nuovo meccanismo

Rimborso Vodafone per fatturazione a 28 giorni con Sconto su smartphone - i nuovi termini : Chi non ha ancora ottenuto il Rimborso Vodafone per la fatturazione a 28 giorni deve sapere come il vettore mobile abbia in serbo un rinnovato piano per offrire il risarcimento dovuto ai suoi clienti nella formula di sconti e promozioni. Piuttosto che spingere su un corrispettivo in denaro, l'operatore ha deciso di prorogare una sua iniziativa per la quale gli utenti beneficiari potranno godere di un risparmio su qualche acquisto. Come ...

Legge di Bilancio - allo studio la riduzione delle detrazioni per i redditi sopra i 120mila euro. Sconto fiscale per la fattura dell’idraulico : Basta detrazioni fiscali ai ricchi. È una delle misure allo studio del governo per recuperare qualche centinaio di milioni di euro nella prossima Legge di Bilancio. Un intervento che colpirebbe solo i redditi sopra i 120mila euro, oltre i quali l’azzeramento avverrebbe in modo graduale. Solo sopra i 240mila euro le detrazioni dovrebbero sparire, tranne per quel che riguarda gli interessi passivi dei mutui. Una misura che andrebbe di fatto a ...

Lavori in casa : ?Sconto in fattura a rischio da gennaio : Nella prossima legge di Bilancio saranno inserite correzioni allo strumento introdotto dal decreto crescita. Dal 2020, allora, la misura potrebbe diventare meno conveniente