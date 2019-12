Sci alpino | Paris contento a metà dopo il secondo posto in SuperG | “sono venuto per

Sci alpino - Coppa del Mondo Beaver Creek 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : La Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2019-2020 si trasferisce negli Stati Uniti a Beaver Creek. Sarà un lungo fine settimana, che partirà addirittura dal venerdì con il super-G. Sabato ancora spazio alla velocità, visto che è in programma una discesa libera, mentre domenica toccherà alle discipline tecniche con il secondo gigante della stagione. Di seguito il programma completo delle gare di Beaver Creek, valevoli per la Coppa del Mondo ...

Va a concludersi ufficialmente nel corso del prossimo fine settimana, la trasferta nordamericana della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2019-2020. Dopo il primo weekend di Killington, nel Vermont (Stati Uniti) dedicato alle discipline tecniche, le atlete del Circo bianco sono pronte a valicare i confini per raggiungere il Canada per l'appuntamento di Lake Louise (stato dell'Alberta) che proporrà in un fitto calendario ben tre

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : che Italia! Dalla prima attesa vittoria di Marta Bassino ad un Dominik Paris già in super forma : La neve del Nord America ha acceso l’Italia, che è stata grande protagonista nel weekend appena trascorso di Coppa del Mondo. Un sabato eccezionale con la doppietta nel gigante femminile ed il secondo posto in discesa di Dominik Paris, che poi si è ripetuto il giorno dopo in supergigante. Di questo fine settimana resta sicuramente la meravigliosa gara di Marta Bassino, che finalmente trova la prima vittoria della carriera in quel di ...

Sci alpino - le pagelle delle gare di oggi (1° dicembre) : Shiffrin di un altro Pianeta - Italia della velocità esaltante con Paris sul podio e Casse ottimo quinto : Quest’oggi sono andati in scena lo slalom speciale femminile di Killington ed il Super-G maschile di Lake Louis, valevoli entrambi per la Coppa del Mondo 2019-2020 di sci alpino. Di seguito le pagelle degli atleti che si sono distinti maggiormente in questa prima domenica di dicembre del Circo Bianco. SLALOM FEMMINILE KILLINGTON: MIKAELA Shiffrin: 10. Prestazione mostruosa, sulle nevi di casa si esalta ed infligge una sonora lezione al ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2019-2020 : le graduatorie dopo il superG di Lake Louise. Dominik Paris ad un punto dalla vetta : La Coppa del Mondo di sci alpino ha visto andare in archivio il superGigante di Lake Louise: queste le graduatorie dopo la gara odierna, con l’austriaco Matthias Mayer che per un solo punto, 161 a 160, impedisce al nostro Dominik Paris, secondo oggi, di acciuffare la vetta della graduatoria. Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo SCI alpino 2019-2020 1 MAYER Matthias AUT 161 2 Paris Dominik ITA 160 3 DRESSEN Thomas GER 126 4 KRISTOFFERSEN ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019-2020 : Paris protagonista numero uno a Lake Louise anche senza vittoria - Shiffrin sempre più nella storia : Non è arrivata la vittoria ma Dominik Paris è stato indubbiamente l’assoluto protagonista del primo weekend di gare veloci a Lake Louise. Il 30enne altoatesino della Val d’Ultimo ha collezionato due piazze d’onore alle spalle di due che sono riuscita a fare la gara perfetta, il tedesco Thomas Dressen ieri in discesa, che l’ha beffato per 2 centesimi, e l’austriaco Matthias Mayer, il cui vantaggio è stato molto più netto, 4 decimi, oggi in ...

Sci alpino - Dominik Paris : “Soddisfatto dei due podi anche se volevo vincere - buon inizio di stagione” : Si conclude con due secondi posti in due gare disputate il primo weekend riservato ai velocisti di Coppa del Mondo 2019-2020 di sci alpino per Dominik Paris. A Lake Louise (Canada) l’altoatesino quest’oggi ha eguagliato in SuperG il piazzamento ottenuto nella giornata di ieri in discesa libera, dovendosi arrendere a cospetto di un fantastico Matthias Mayer tornato al successo dopo un paio d’anni con una prestazione superlativa. ...

Sci alpino - Mattia Casse entusiasta dopo il quinto posto in SuperG : “So di essere in forma - devo andare forte anche in discesa” : Oltre che per il secondo posto di Dominik Paris, l’Italia può sorridere anche per l’ottima prestazione messa in mostra quest’oggi da Mattia Casse nel SuperG di Lake Louise, sede della terza tappa stagionale della Coppa del Mondo 2019-2020 di sci alpino maschile. dopo l’uscita nella discesa libera di ieri, l’azzurro classe 1990 si è riscattato nel migliore dei modi raccogliendo un brillante quinto posto a 60 ...

LIVE Sci alpino - SuperG Lake Louise 2019 in DIRETTA : Dominik Paris secondo e a -1 dalla vetta della classifica generale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.22 Sono scesi i primi 30, la gara di fatto è conclusa, salvo clamorose sorprese. L’austriaco Mayer ha vinto con 40 centesimi sull’azzurro Dominik Paris, al secondo podio in due giorni. Terzo posto a pari merito per lo svizzero Caviezel e l’austriaco Kriechmayr a 0.49. Paris è secondo in classifica generale di Coppa del Mondo con 160 punti, a -1 dal nuovo leader Mayer. 21.20 Il ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2019-2020 : le graduatorie dopo lo slalom di Killington. Mikaela Shiffrin prende il largo : La Coppa del Mondo femminile di sci alpino ha visto andare in archivio lo slalom speciale di Killington: queste le graduatorie dopo la gara odierna, con la statunitense Mikaela Shiffrin dominante e che guida la graduatoria generale e quella di specialità. Bene negli USA Irene Curtoni. Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo femminile SCI alpino 2019-2020 1 Shiffrin Mikaela USA 340 2 GISIN Michelle 148 3 VLHOVA Petra SVK 138 4 HOLDENER Wendy SUI ...