Sci alpino | niente Beaver Creek per Innerhofer | l’azzurro rientra in Italia per

Sci alpino - il ritorno di Johanna Schnarf dopo l’infortunio. 35 anni e ancora tanta voglia di stupire : Era il 14 novembre 2018. Johanna Schnarf era impegnata sulle nevi di Copper Mountain nella preparazione in vista delle gare nordamericane di Coppa del Mondo di sci alpino. La 34enne finanziera di Valdaora, invece, subì un terribile incidente. Una caduta in allenamento che le costò la frattura scomposta di tibia e perone della gamba sinistra. Operazione immediata in quel di Vail per rimettere in sesto l’arto, con tanti, tantissimi, dubbi, ...

Sci alpino - Christof Innerhofer : “I dottori mi hanno consigliato di proseguire gli allenamenti - l’obiettivo è arrivare al top in Val Gardena” : “Abbiamo valutato la situazione con i dottori che mi hanno seguito, i quali mi hanno consigliato di proseguire gli allenamenti“. Christof Innerhofer spiega così al sito federale la decisione di non partecipare alle due tappe nordamericane di Coppa del Mondo 2019-2020 di sci alpino a Lake Louise (Canada) e Beaver Creek (Stati Uniti). Il velocista azzurro, infortunatosi al ginocchio sinistro lo scorso marzo in occasione dei Campionati ...

Sci alpino - a Lake Louise inizia la vera stagione di Sofia Goggia. La stella azzurra sfida Stuhec e Shiffrin nelle discipline veloci : L’undicesimo posto nel gigante di Killington è il segnale che Sofia Goggia ha voluto lanciare in questo suo inizio di stagione. La bergamasca è stata bravissima a qualificarsi per la seconda manche (15° tempo) con il pettorale numero 54 e nella seconda ha pure recuperato qualche posizione, sfiorando l’ingresso nella Top-10. Un primo assaggio sulle nevi americane, ma la stagione di Sofia parte per davvero da venerdì. Per tre giorni a ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Trysil 2019 : Fabian Wilkens Solheim vince il gigante - quarto Roberto Nani : Fabian Wilkens Solheim ha vinto il gigante di Trysil (Norvegia) valevole per la Coppa Europa di sci alpino 2019-2020. Il padrone di casa ha dominato la scena facendo segnare il miglior crono nella prima manche in 55.80, confermandosi nella seconda discesa in 55.75 e chiudendo con il tempo complessivo di 1:51.55. Seconda posizione per il connazionale Atle Lie McGrath in un vero e proprio festival norvegese, con un distacco di 47 centesimi dal ...

Sci alpino - Coppa Europa Funesdalen 2019 : Jessica Hilzinger vince lo slalom - Marta Rossetti settima : Jessica Hilzinger si è aggiudicata lo slalom di Funesdalen, Svezia, valevole per la Coppa Europa di sci alpino 2019-2020. La tedesca, già al comando dopo la prima manche, con il tempo di 53.65, si conferma nella seconda in 51.16 con il tempo complessivo di 1:44.81, precedendo per appena un centesimo la svizzera Selina Egloff e per 3 la britannica Charlie Guest. Quarta posizione per la francese Josephine Forni a 37 centesimi, quinta per la ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Lake Louise 2019 : le convocate dell’Italia per le gare veloci in Canada. Goggia e Brignone osservate speciali : E dopo gli uomini-jet è il turno delle donne che amano la velocità nello sci alpino in quel di Lake Louise (Canada). La Coppa del Mondo femminile, chiusa la parentesi a Killington (Stati Uniti), volge il proprio sguardo alla località canadese, dove saranno in programma sulla Men’s Olympic, da venerdì 6 a domenica 8 dicembre, due discese (alle ore 20.30 italiane) e un supergigante (alle ore 19.00 italiane). C’è entusiasmo in squadra ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Beaver Creek 2019 : Christof Innerhofer salta le gare veloci - Paris guida la truppa tricolore : Niente gare veloci a Beaver Creek (Stati Uniti) per Christof Innerhofer. Il vincitore di un argento e di un bronzo olimpico a Sochi nel 2014 e del tris oro-argento-bronzo nei Mondiali a Garmisch-Partenkirchen nel 2011, non sarà al cancelletto di partenza del superG di venerdì 6 dicembre (ore 18.45 italiane) e della discesa del giorno successivo (ore 19.00). Come riportato dal sito della FISI, lo sciatore del Bel Paese ha preferito rientrare in ...

Sci alpino - i promossi e i rimandati della settimana. Shiffrin e Bassino a pieni voti - ottimi Paris e Dressen - prova d’appello per Holdener e Jansrud : Si è chiusa la prima metà della trasferta nordamericana della Coppa del Mondo di sci alpino. Gli uomini erano impegnati a Lake Louise in due prove veloci, mentre le donne in quel di Killington si sono cimentate in un gigante e in uno slalom. Ottimo l’avvio dell’Italia con la vittoria di Marta Bassino, più ben tre secondi posti tra Dominik Paris e Federica Brignone. Andiamo, quindi, a fare il punto della situazione sul primo weekend ...

Calendario Sci alpino : tutte le gare della settimana 6-8 dicembre. Orari - tv - streaming e palinsesto. Occhio al fuso orario : Siamo giunti al secondo e ultimo fine settimana della trasferta nordamericana della Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020. Dopo l’esordio in quel di Killington, nel Vermont, infatti, le protagoniste del Circo bianco al femminile sbarcano in Canada per l’appuntamento di Lake Louise che proporrà la bellezza di tre prove veloci (due discese libere ed un supergigante). Dalla splendida località situata nell’Alberta, invece, se ne ...

Kristian Ghedina - video Sci alpino : “Dominik Paris deve fare come Luc Alphand per la Coppa del Mondo generale - mai dire mai” : Parlare di Kristian Ghedina, come leggenda dello sport italiano e dello sci alpino, non è esagerato. L’artista della discesa, che tante soddisfazioni ha regalato all’Italia, è sempre lui, spigliato e amante della velocità. 2 argenti e 1 bronzo mondiali, 33 podi in Coppa del Mondo, di cui 13 vittorie, 12 secondi posti e 9 terzi posti, il classe ’69 nativo di Pieve di Cadore è stato un riferimento per tutto il movimento nostrano. ...

Sci alpino - Paris contento a metà dopo il secondo posto in SuperG : “sono venuto per vincere - ma…” : Lo sciatore azzurro ha commentato il secondo posto ottenuto nel SuperG di Lake Louise, ottenuto grazie ad una prestazione senza sbavature Dominik Paris centra il secondo podio consecutivo della stagione, il 34esimo della carriera, e chiude il primo week-end della settimana a Lake Louise con due piazzamenti eccellenti prima in discesa e poi in SuperG che lo confermano ai vertici della velocità internazionale. L’azzurro è riuscito a ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Beaver Creek 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : La Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2019-2020 si trasferisce negli Stati Uniti a Beaver Creek. Sarà un lungo fine settimana, che partirà addirittura dal venerdì con il super-G. Sabato ancora spazio alla velocità, visto che è in programma una discesa libera, mentre domenica toccherà alle discipline tecniche con il secondo gigante della stagione. Di seguito il programma completo delle gare di Beaver Creek, valevoli per la Coppa del Mondo ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Lake Louise 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo (6-8 dicembre) : Va a concludersi ufficialmente nel corso del prossimo fine settimana, la trasferta nordamericana della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2019-2020. Dopo il primo weekend di Killington, nel Vermont (Stati Uniti) dedicato alle discipline tecniche, le atlete del Circo bianco sono pronte a valicare i confini per raggiungere il Canada per l’appuntamento di Lake Louise (stato dell’Alberta) che proporrà in un fitto calendario ben tre ...