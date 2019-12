Scandalo in una partita Juniores | sul tabellino segnano l’autore del gol come ‘Negro’

Scandalo da Maria De Filippi : ‘Vergogna - siamo usciti una volta e l’abbiamo fatto poi è scappata alle 5 del mattino…’ : La confessione di Armando su Valentina F. Qualche giorno fa durante la messa in onda del Trono over di Uomini e Donne, Armando Incarnato ha rivelato pubblicamente di avere passato una notte con Valentina Fabbri. Una situazione che non è stata raccontata alla redazione del dating show di Maria De Filippi. “Hai dormito con me […] L'articolo Scandalo da Maria De Filippi: ‘Vergogna, siamo usciti una volta e l’abbiamo fatto poi è scappata ...

M5s - il candidato in Calabria Francesco Aiello "ha una villa abusiva" : Scandalo 24 ore dopo il sì alla corsa : Ennesimo disastro grillino: il loro candidato, da meno di 24 ore, in Calabria è già finito nella bufera. Già, perché il M5s Francesco Aiello, docente dell'Unical, si scopre avere una villa "dichiarata parzialmente abusiva e in parte da abbattere". La notizia è stata data da Repubblica. La casa, ad o

Van Basten shock! Scandalo in Olanda : scappa una frase nazista in diretta tv : Van Basten nella bufera in Olanda: l’ex attaccante del Milan si fa scappare una frase nazista in diretta tv Da ore in Olanda non si fa altro che parlare di Marco Van Basten e della spiacevole frase in diretta tv: l’ex attaccante del Milan è finito nella bufera per un saluto di stampo nazista. Van Basten, ospite degli studi di Fox Sports Olanda, ha salutato il tecnico Fan Wormuth con una frase di stampo nazista: “Sieg ...

Principe Andrea si ritira dagli impegni pubblici dopo lo Scandalo Epstein. E sbuca una lettera che lo smentisce : Per la prima volta ha espresso esplicitamente “profonda” solidarietà verso le vittime di Epstein e ha ammesso di aver provocato “una grande perturbazione” nella Royal Family per i suoi legami con il defunto finanziere, il miliardario americano morto suicida in carcere dopo essere stato accusato di abusi sessuali su ragazze minorenni. E la dichiarazione di Andrea d’Inghilterra, figlio della regina, arriva ...

Una Dickinson inedita : Scandalosa per i suoi tempi - esemplare per i nostri : Emily Dickinson piaceva molto ad Harold Bloom. Scrisse di lei che era dotata di una “audace gaiezza” e fu per questo che la inserì, unica ragazza, tra i dodici scrittori che secondo lui hanno rappresentato “lo sforzo di trascendere l’uomo senza rinunciare all’umanesimo”. La riconosciamo soprattutto

Scandalo a luci rosse - foto e video hot diffusi sul web : coinvolto un noto calciatore di una big di Serie A : Nelle ultime settimane sono state diffuse in rete foto e video di atti intimi messi in atto da un giocatore di una big di Serie A con la sua ragazza, pallavolista della massima Serie italiana Uno Scandalo hot colpisce la Serie A, protagonista un noto calciatore di una big italiana, che ha ripreso con il proprio cellulare se stesso e la propria fidanzata in atti estremamente intimi. Decine di foto e video sono stati diffusi sul web, ma al ...

Facebook pagherà una multa per lo Scandalo Cambridge Analytica : Mark Zuckerberg (foto: Drew Angerer/Getty Images) Facebook ha accettato di pagare la multa da 500mila sterline – pari a circa 580mila euro – che gli era stata imposta dall’Information Commissioner’s Office britannico a luglio 2018 per il caso Cambridge Analytica. L’ufficio del Regno Unito che si occupa di privacy e digitale aveva deciso di sanzionare Facebook perché riteneva che non avesse protetto i dati degli utenti e non ...

Netflix testa una funzione per accelerare la visione dei film. Il cinema insorge : "Scandaloso" : accelerare o rallentare la riproduzione dei film su Netflix? A breve potrebbe diventare realtà. La nuova funzione, se approvata, consentirà agli utenti di vedere i contenuti multimediali disponibili sulla piattaforma più lentamente o velocemente di quanto prestabilito. Così una puntata di “How met you mother” potrà durare, invece dei classici 20 minuti, quaranta o dieci, a seconda delle preferenze ...

Padova - prete invia foto hard in una chat di cresimandi : Scandalo nella curia : Un sacerdote di 73 anni ha iniviato delle immagini "hard" con tanto di santini sullo sfondo in una chat di Whatsapp che lui stesso aveva creato insieme a due catechiste con i genitori di circa una ventina di bambini che si preparano a ricevere la Cresima. La curia ha quindi deciso di allontanare il prete, chiedendo agli indignati genitori dei bambini la massima riservatezza. La notizia dello scandalo, tuttavia, si è presto diffusa nella comunità ...

Papa Francesco - Scandalo in Vaticano : milioni di euro per i poveri investiti in una piattaforma petrolifera : Il Vaticano di Papa Francesco, ora più che mai, trema. Si infittisce di dettagli sconcertanti l'inchiesta dell'Espresso che ha scoperchiato un vaso di Pandora dalle terribili conseguenze. "Corruzione, peculato e truffa", sono queste le accuse dei pm di Bergoglio impegnati a indagare su alcune operaz

Anticipazione Una Vita - un bacio tra due donne crea Scandalo ad Acacias : Una Vita anticipazioni, un bacio tra due donne causa scalpore nel quartiere di Acacias Le anticipazioni di Una Vita annunciano uno scandalo ad Acacias! Ebbene un bacio tra due donne riesce a creare scalpore in tutto il ricco quartiere spagnolo. Il tutto accade durante una scena teatrale, realizzata su richiesta di Leonor. Nel corso delle […] L'articolo Anticipazione Una Vita, un bacio tra due donne crea scandalo ad Acacias proviene da ...

Il capo della polizia filippina si è dimesso dopo uno Scandalo su una partita di droga : Stamattina il capo della polizia filippina Oscar Albayalde si è dimesso dopo uno scandalo su una partita di droga. Durante un’inchiesta portata avanti dal Senato alcuni testimoni hanno raccontato che nel 2013 Albayalde coprì alcuni agenti della provincia di Pampanga, di cui era

Scandalo in una scuola elementare - eretto un muro per dividere i figli delle famiglie ricche con quelli delle famiglie povere : In una delle più belle località della Cina a Suzhou una grande città bagnata dal fiume Azzurro, le autorità hanno deciso di costruire un muro per separare gli oltre 400 figli di famiglie benestanti dagli 800 alunni di famiglie povere o di lavoratori migranti. Il muro è stato eretto per fare in modo che ci siano spazi e luoghi diversi dove educare gli alunni. A fare in modo che il muro fosse costruito sono stati i genitori benestanti che ...

Una Vita anticipazioni : FLORA bacia CARMEN - Scandalo ad Acacias! : Nelle future puntate italiane di Una Vita ci sarà spazio anche per una divertente storyline che avrà come protagoniste la pasticciera FLORA Barbosa (Alejandra Lorenzo) e la domestica CARMEN Sanjurjo (Maria Blanca). Tutto ciò avrà a che vedere con la malattia improvvisa che colpirà il portinaio Servante Gallo (David V. Muro)… Una Vita, news: Servante racconta una storia a Leonor Grazie alle anticipazioni si scopre che Servante si convincerà ...